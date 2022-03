Florin Cîțu: Dacă administrăm bine economia, vom evita recesiunea. În primele două luni a fost administrată sub optimal

Președintele PNL Florin Cîțu a vorbit, luni, despre posibilele șocuri pe care le-ar putea resimți economia din cauza războiului din Ucraina. Fostul premier spune că este nevoie de o bună administrare a economiei și de măsuri care să reducă impactul crizelor, inclusiv a celei umanitare. Acesta critică din nou situația finanțelor publice și spune că economia a fost administrată „sub optimal” în primele două luni.

„Dacă nu gestionezi bine economia, degeaba încerci să ai și alte obiective pentru că nu le vei putea duce la îndeplinire și se leagă exact de ceea ce facem acum. Trebuie să ne concentrăm pentru ca economia să fie bine administrată. Eu am spus-o și repet, fără să arăt cu degetul sau să dau vina pe cineva, în primele două luni de zile, economia a fost administrată sub optimal. (...) Fără o economie puternică și fără resurse la buget nu putem să gestionăm optim această criză umanitară și România trebuie, și toată lumea se uită la noi, toată Europa, toată lumea se uită la noi să vadă cum gestionăm această criză. Trebuie să facem față și să arătăm cu România poate dar, repet, se leagă de prima parte”, a declarat Cîțu.

Președintele PNL spune că dacă economia va fi administrată bine, poate fi evitată o recesiune economică.

„România a evitat o recesiune economică, când economia a fost închisă două luni de zile, la nivel global. Atunci ne-a salvat faptul că aveam un buffer mare și am reușit să avem timp să ne gândim. Vă aduc aminte că starea de urgență a fost declarată prin mijlocul lui Martie și noi am luat măsurile prin Aprilie. Am stat 30 de zile să ne gândim la acele măsuri și acele măsuri au fost îmbunătățite. Depinde de cum administrăm economia. Dacă administrăm bine economia, și aici, primele două luni de zile nu sunt un exemplu, dar dacă administrăm bine economia, vom evita recesiunea și vom putea să avem o creștere economică mare. Dacă nu, bineînțeles că riscul este foarte mare. Depinde de cum administrăm economia, este foarte important ca Guvernul să nu-și distragă atenția de la administrarea optimă a economiei către alte obiective. Este foarte important să ai o economie puternică. Dacă ai o economie puternică, poți rezolva toate celelalte probleme”, a declarat Florin Cîțu.

În privința eventualei creșteri a prețurilor în contextul războiului, liderul PNL spune că deja existau probleme la nivel global și că trebuie decise la nivelul guvernului măsurile de răspuns, mai ales în contextul crizei energetice.

„Ideea este că deja existau probleme la nivel global și atunci, noi trebuia să luăm măsuri pentru acest șoc. Trebuie să ne hotărâm cu ce politici economice răspundem unui șoc energetic care deja începuse, pentru că până la urmă, aici se va vedea diferența”, a mai spus Cîțu.

Acesta spune că este foarte important să impunem sancțiuni Rusiei și că „România trebuie să fie mult mai dură în acest context”.

