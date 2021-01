Cîțu, despre bugetul pe 2021: Nu sunt tensiuni în coaliție. Punctul de pensie în 2021 va fi mai mare decât în 2020

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, întrebat despre discuțiile din coaliție pe bugetul pentru 2021, că „nu sunt tensiuni”, însă fiecare ministru trebuie să prezinte „un set de măsuri, de reformă”. Acesta a spus că pensiile vor crește în 2021, însă a evitat să înainteze un procent.

Potrivit unor surse politice sunt două variante pentru majorarea pensiilor, fie cu rata inflației, potrivit legii, (puțin peste 2%), sau cu un procent cuprins între 3% și 10%. UDMR și USR PLUS ar vrea o majorare mai mare în 2021 decât rata inflație susținută de liberali, însă problema rămâne lipsa resurselor bugetare.

„Cheltuilelile cu pensiile cresc în acest an cu aproape 8 miliarde de lei. Deja cresc cheltuielile și alocațiile cu înca 2,3 miliarde de lei. 11 miliarde în plus. Pensiile anul acesta vor fi mai mari decât pensiile de anul trecut, asta e cert și bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Coaliția are un obiectiv foarte clar, pensiile să fie bazate pe contributivitate. Punctul de pensie în 2021 este mai mare decât în 2020. Ne uităm la mai multe variante dar când discutăm despre pensii trebuie să ne uităm pe termen lung”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Acesta susține că nu sunt tensiuni în coaliție și că bugetul ar putea fi finalizat săptămâna viitoare.

„Introducem reforme care au fost amânate de 30 de ani sau măsuri care au avut un efect devastator trebuiesc modificate pentru a crea o sustenabilitate. Este important pentru noi să menținem încrederea pe care am câștigat-o anul trecut față de investitori, Comisia Europeana și agențiile de rating. Este un buget care pune bazele unei economii puternice. Mai mult, analiza pentru acest buget e puțin diferită, pentru că începem bugetarea multianuală. Deficitul trebuie să rămână în limita de 7% în acest an. Am avut o discuție cu toți miniștri pentru că am cerut un set de măsuri, de reformă de la fiecare minster și vreau mai multe detalii. (...) Sper să venim cu bugetul săptămâna viitoare în Parlament. Nu sunt tensiuni în Coaliție, vrem să livrăm reforma promisă”, a mai declarat premierul.

Florin Cîțu susține că bugetul pentru anul 2021 are în vedere mai multe măsuri discutate deja în spațiul public. Printre acestea, reforma companiilor de stat, reforma legii salarizării și a pensiilor dar și eliminarea unor cheltuieli ineficiente din buget.

Digi24.ro a scris despre întârzierea bugetului, după ce liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens. Problema principală pentru care discuțiile merg greu este lipsa banilor. Guvernul se vede obligat să se încadreze într-un deficit de cel mult 7,2%, pentru ca mai apoi, treptat, până în 2024 acest deficit să scadă sub 3%.

Sunt mai multe subiecte fierbinți, de la bugetul unor ministere, până la procentul cu care vor fi majorate pensiile.

Sunt neînțelegeri pe sumele care trebuie direcționate prin Ministerul Dezvoltării către administrațiile locale, dar și pe bugetul altor ministere importante precum Transporturi, Sănătate și Economie, susțin surse politice.

Editor : R.K.