Florin Cîțu găsește „bizare” discuțiile din România referitoare la oportunitatea și semnalul pe care l-au transmis la Kiev vizitele separate, în două zile consecutive, ale unor înalți oficiali români. Din punctul său de vedere, președintele Volodimir Zelenski a interpretat aceasta ca pe un semnal puternic de susținere din partea României.

Președintele Volodimir Zelenski era foarte relaxat, a dezvăluit joi seara, la Digi24, președintele Senatului, Florin Cîțu, care s-a întors miercuri dintr-o vizită în Ucraina, după ce în ajun fuseseră acolo alți trei oficiali români: premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei, Marcel Ciolacu, şi ministrul de externe Bogdan Aurescu.

Ce a vorbit Cîțu cu Zelenski

Florin Cîțu a detaliat despre ce a vorbit cu șeful statului ucrainean.

„Am avut la început, când am ajuns acolo, un schimb de replici. Și-a adus aminte de anul trecut, când am fost pentru acea Platformă - a lansat Platforma Crimeea. Mi-a mulțumit pentru vaccinuri - anul trecut România știți că a ajutat Ucraina cu vaccinuri - și mi-a mulțumit pentru că am ajutat să aibă discursul în Parlamentul României. La final, am discutat puțin despre sancțiuni (ale comunității internaționale împotriva Rusiei - n.r.), m-a întrebat puțin despre instituțiile internaționale, i-am spus că dacă au nevoie, noi am trecut prin acest proces - și discuții cu FMI, și cu Comisia Europeană, și cu aderarea la UE - și întotdeauna, dacă au nevoie, vor găsi în noi susținere și chiar și practic, dacă este nevoie, să-i ajutăm”, a spus Florin Cîțu.

El a precizat că a transmis un mesaj de susținere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a subliniat că din punctul său de vedere, ar trebui să se facă „la pachet” cu aderarea Republicii Moldova.

„Eu acolo am susținut și procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană, dar și al Moldovei. De fiecare dată când am vorbit, am spus: nu putem să uităm Republica Moldova. Susținem aderarea Ucrainei. Mesajul pe care l-am transmis a fost acel pe care l-am transmis și astă-vară când am fost în Ucraina pentru a susține Platforma Crimeea, acela de a susține aderarea la Uniunea Eurppeană a Ucrainei și a Republicii Moldova. Eu le văd la pachet, pentru noi sunt foarte importante amândouă”, a arătat președintele Senatului.

Întrebat cum văd ucrainenii provocările din Transnistria, Florin Cîțu a spus că toată lumea încearcă să înțeleagă ce se întâmplă acolo.

Cum se văd la Kiev vizitele oficialilor români

În ceea ce privește interpretarea pe care ar da-o Kievul celor două vizite consecutive ale unor oficiali români la Kiev, Florin Cîțu a spus că el vede un lucru bun aici, iar Zelenski nu a fost deranjat.

„Pentru Zelenski înseamnă că România a trimis, în două zile, înalți oficiali pentru a arăta susținerea pe care o avem pentru cauza Ucrainei. Eu așa văd lucrurile. Văd că România a trimis, au fost trei oficiali importanți - 2, 3 și 4 în ierarhia din statul român - în Ucraina, în două zile. Am văzut în România câteva discuții bizare, din punctul meu de vedere. Eu văd partea bună a lucrurilor - că am reușit să avem în două zile, să-i avem pe toți trei: și președintele Senatului, și președintele Camerei Deputaților, și premierul care să meargă în Ucraina”, a comentat Florin Cîțu pe marginea subiectului intens dezbătut în ultimele zile în România.

Vizita în Ucraina a celor doi președinți ai Parlamentului din România s-a transformat în două întâlniri separate la Kiev. Marcel Ciolacu a plecat cu o zi mai devreme decât era anunțat inițial și a mers pe 26 aprilie la Kiev împreună cu premierul Ciucă, aceasta fiind considerată o vizită oficială, după cutumele diplomatice. Florin Cîțu - care, conform unui anunț inițial, ar fi urmat să meargă la Kiev însoțit de Marcel Ciolacu - spune că a aflat de la ucraineni că nu va mai fi însoțit de președintele Camerei Deputaților. Marcel Ciolacu l-a contrazis și susține că l-a sunat și l-a anunțat, dar liderul Senatului a negat informația.

Florin Cîțu a explicat, joi seara, la Digi24, cum s-a ajuns la această situație.

„Vizita mea fusese programată de ceva timp. Invitația am primit-o în 4 aprilie, am programat-o în jur de 12-13 pentru 20 prima dată, apoi am avut o discuție cu premierul Șmihal care a spus că o să fie în Statele Unite și nu poate să fie pe 20 și am reprogmat-o pentru 27. Nu a fost nicio altă problemă”, a dat asigurări Florin Cîțu.

Cîțu: Susținerea Ucrainei nu convine rușilor

„Eu cred că trebuie să continuăm cu aceste vizite. Ucraina are nevoie de susținere și fiecare din această vizită aduce subiectul în atenția oamenilor”, a adăugat președintele Senatului.

Cîțu spune că rușilor nu le convine asta și a reamintit că și Washingtonul și-a trimis, la rândul său, reprezentanții acolo. „Toată lumea merge acolo pentru a susține Ucraina, care are nevoie de această susținere occidentală. Să arătăm că îi susținem și că mergem mai departe”, a subliniat Cîțu.

El spune că a văzut acum mai mult ca niciodată această susținere internațională unanimă. „Și Elveția, care este o țară neutră, a venit și a susținut cauza Ucrainei”, a menționat președintele Senatului, care a fost, miercuri, la Kiev alături de președintele Consiliului Național al Adunării Naționale Federale a Confederației Elvețiene, Irène Kälin, și de președintele Adunării Republicii Macedonia de Nord, Talat Xhaferi.

El a mai spus, în context, că România se pregătește să-și redeschidă ambasada de la Kiev.

