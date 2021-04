Cîțu, întrebat dacă documentul semnat aseară în coaliție aduce ceva nou: „Din punctul meu de vedere, nu”

Premierul Florin Cîțu spune că documentul semnat aseară după ședința coaliției are rolul „de a face lucrurile să meargă mai ușor”.

„Sunt mai multe puncte despre cum se face agenda guvernamentală, a coaliției. Rolul este de a face lucrurile să meargă”, a spus Cîțu la Senat.

Întrebat dacă i-au fost „știrbite” prerogativele în ceea ce privește remanierea miniștrilor, premierul a răspuns: „Aseară nu s-a discutat Constituţia, nu are sens să vorbim despre aşa ceva, prerogativele rămân aceleași, rămân intacte”.

Întrebat dacă documentul semnat aseară în coaliție aduce ceva nou, Cîțu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, nu”.

„La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste şi suntem în faza următoare în care guvernăm România”, a adăugat el.

Premierul a fost întrebat de asemenea ce se va întâmpla cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a numit pe Cîțu „zombie politic”.

„Eu am spus cum îi voi revalua pe miniştri. Până la urmă este o problemă de conştiinţă şi de onoare a celor care fac astfel de declaraţii. Nu spun ce discut în privat cu partenerii mei”, a spus el.

Întrebat dacă în privința remanierilor din Guvern s-a schimbat ceva, în urma acordului de aseară, Cîțu a spus: „Nimeni nu vrea să facă remanieri, remanierile sau revocările sunt o situație extremă. Nu trebuie să discutăm despre asta tot timpul”.

Premierul și mai mulți miniștri care sunt și senatori au fost azi în plenul Senatului pentru a vota ridicarea imunității lui Florian Bodog, fost ministru al Sănătății în guvernul Grindeanu.

Bodog este acuzat că ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu.

