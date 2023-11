Cîțu, la votul pentru ridicarea imunității: Ca premier am acționat pentru ieşirea rapidă din pandemie. Am îndeplinit corect atribuțiile

Senatorul Florin Cîţu a declarat miercuri, în plenul Senatului, unde se discută ridicarea imunităţii sale parlamentare în dosarul achiziţiei vaccinurilor, că a pus pe primul loc sănătatea românilor, libertăţile individuale şi economice. „Ca premier, acţiunile mele au fost îndreptate către ieşirea cât mai rapidă din pandemie. Lăsăm Justiţia să-şi facă treaba”, a mai spus Cîţu, potrivit News.ro.

Florin Cîţu a declarat în plenul Senatului că timp de trei ani de zile, între 2020 şi 2023, România, dar şi toate ţările lumii, au fost afectate de o pandemie de o duritate extremă, cu o forţă pe care nu o estima nimeni, şi omenirea nu era pregătită, astfel că deciziile erau luate de la o zi la alta.

„Totul era atunci supus ipotezelor, nu existau date concrete cu privire la soluţionarea situaţiei”, a precizat fostul premier.

El a menţionat că această incertitudine a durat ani de zile şi „ceea ce a început ca o simplă răceală, a ajuns să fie de fapt un virus mortal, devastator, imprevizibil, rezistent la toate medicamentele, care a închis toată planeta”.

Florin Cîţu a arătat că România a făcut faţă unei situaţii extrem de dificile, fără spitale specializate, cu rezerve de stat lăsate goale şi un sistem medical suprasolicitat şi luat prin surprindere”. „Ca premier, acţiunile mele au fost îndreptate către ieşirea cât mai rapidă din pandemie şi din criza economică, creată ca urmare a acestei situaţii pandemice”, a mai afirmat Cîţu.

„În tot acest context dificil, complicat, am pus pe primul loc, atât timp cât am fost premier dar şi ministru al Finanţelor, sănătatea românilor, libertăţile individuale şi economice. Eram conştient, în fiecare clipă, că orice decizie luată avea implicaţii mai mult ca niciodată pentru sănătatea oamenilor. (...) Am păstrat în acea perioadă cea mai liberă economie din UE iar românii au putut să aleagă dacă se vaccinează sau nu şi cu ce vaccin doresc să se vaccineze. Îmi asum că în acel moment, Guvernul României a făcut, în contextul imprevizibil şi complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce putea să facă”, a afirmat Florin Cîţu.

„Mi-am îndeplinit corect atribuţiile, în toate funcţiile pe care le-am deţinut, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Şi de acum înainte, atâta timp cât rămân în politică, mă voi bate pentru bunăstarea tuturor românilor. Mă voi bate privind impozitarea contractelor part-time, să reduc impozitul de dividente, să scot toate taxele introduse de socialişti şi să eliberez toate pieţele de intervenţiile statului cu bocancii. Mă voi lupta ca românii să plătească o singură contribuţie la sănătate, dintr-o singură sursă de venit. Mă voi lupta pentru taxe mici, plătite de toţi, fără excepţie. Mă voi lupta pentru o Românie de dreapta, care să ofere aceleaşi oportunităţi pentru toţi românii. Lăsăm Justiţia să-şi facă treaba”, a mai spus Cîţu.

Comisia juridică a Senatului a acordat, miercuri, în unanimitate, un punct de vedere favorabil solicitării DNA referitoare la efectuarea urmăririi penale în cazul fostului premier Florin Cîţu, în prezent senator, acuzat de abuz în serviciu în dosarul vaccinurilor anti-COVID.

Punctul de vedere al Comisiei juridice a fost trimis în plenul Senatului, care dezbate şi urmează să voteze solicitarea DNA în cazul Cîţu. Senatorul PNL şi-a studiat dosarul împreună cu doi avocaţi, la Comisia juridică, şi a precizat că este „normal” un vot favorabil pentru ridicarea imunităţii sale parlamentare, astfel încât ancheta să se deruleze în continuare.

