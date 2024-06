Ciucă, despre cazul Coldea: SRI e în slujba ţării, nu trebuie blamat pentru activităţile unor persoane care au lucrat acolo

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi seara, la Antena 3, în legătură cu cazul Florian Coldea, că Serviciul Român de Informaţii este „un serviciu în slujba ţării şi a cetăţenilor” şi nu trebuie „blamat” pentru activităţile „unor terţe persoane care au lucrat acolo”.

„Cei care trebuie să se ocupe de acest caz sunt cu adevărat instituţiile statului şi noi trebuie să vedem că românii au nevoie de această siguranţă şi această perspectivă în care instituţiile statului îşi fac cu adevărat datoria, iar una dintre principalele probleme care cu adevărat trebuie să fie rezolvate este siguranţa respectării statului de drept, siguranţa aplicării şi respectării legii de către orice om din această ţară”, a afirmat Ciucă, potrivit Agerpres.

El a spus că aceştia trebuie să răspundă şi instituţiile statului să clarifice toate aspectele.

„Ceea ce au făcut dumnealor este o chestiune pentru care trebuie să răspundă şi instituţiile statului trebuie să clarifice toate aceste aspecte. Eu am încredere în justiţie şi mai am încă o chestiune: Serviciul Român de Informaţii este un serviciu care este în slujba ţării, în slujba cetăţenilor. Pentru activităţile unor terţe persoane care au lucrat acolo, sigur nu oriunde, nu pe orice funcţie, nu trebuie blamată o instituţie. Se întâmplă chestiunea aceasta şi în alte categorii socio-profesionale. Pentru un om, doi, trei nu trebuie să blamăm o categorie socio-profesională, iar aici vine vorba de o instituţie absolut vitală, vorbim de parte a sistemului imunitar al ţării, care trebuie să îşi vadă în continuare de responsabilităţile şi îndatoririle pe care le are fără să sufere de pe urma comportamentului unor foşti angajaţi”, a mai spus Ciucă.

Întrebat ce măsuri pot fi luate pentru a nu se mai întâmpla astfel de cazuri, Nicolae Ciucă a spus că trebuie făcut în aşa fel încât, la nivelul instituţiilor statului, regulile, principiile, legile să nu mai dea voie să existe „astfel de fisuri”.

„În acest moment, sigur putem să discutăm, să venim cu o serie întreagă de idei, cu o paletă întreagă de propuneri faţă de ceea ce ar trebui să facem. Ele au existat de fiecare dată şi vor exista în spaţiul public atunci când au loc astfel de evenimente, pentru că este într-adevăr un eveniment care a constituit preocuparea tuturor cetăţenilor. Putem să vedem că inclusiv campania pe locale şi pe europarlamentare a fost acoperită de acest subiect. Trebuie făcut în aşa fel încât la nivelul statului, la toate aceste instituţii, tot ceea ce înseamnă regulile, principiile, legile să nu mai dea voie să existe astfel de fisuri prin care să se poată întâmpla, să poată să aibă loc astfel de speculaţii şi astfel de jocuri, care sunt absolut inacceptabile”, a adăugat liderul PNL.

DNA a anunţat, pe 24 mai, că i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost şef în SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.

Editor : C.L.B.