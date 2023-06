Ciucă i-a mulțumit lui Kelemen Hunor "pentru contribuția foarte bună" și a făcut apel spre partide: Vremea mineriadei politice a trecut

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a vorbit în Parlament despre progresele pe care le-a făcut România în timpul cât a fost el premier, despre investiții, creștere economică, obiective despre care a spus că vor fi susținute în continuare. El a făcut apel către partide, susținând că "a trecut vremea mineriadei politice, a urii dintre partide" și i-a mulțumit lui Kelemen Hunor "pentru contribuție foarte bună în desfășurarea actului guvernamental".

Declarațiile lui Nicolae Ciucă:

"Prin votul de azi asigurăm stabilitatea politică și de guvernare într-un context cu provocări multiple.

România e tară membră a UE cu cea mai mare frontieră cu Ucraina, de unde reiese enorma responsabilitate față de cetățenii României și partenerii noștri.

Stabilitatea despre care vorbim nu e sinonimă cu încremenirea într-un proiect, înseamnă baza solidă pentru dezvoltarea României. Continuarea unei guvernări responsabile și eficientă pentru România.

În ciuda crizelor, România a mers înainte și s-a dezvoltat, rezultatele sunt evidente și susținute de cifre. Am avut crestere economică de peste 5% pe an, am redus decalajele față de celelalte țări.

Azi România e la nivel cu Portugalia și Ungaria la puterea de cumpărare a populației. Cred că vom ajunge la 80% din media UE dacă guvernarea va reuși să își mențină obiectivele. Românii își vor putea permite mai multe lucruri în raport cu veniturile.

Am crescut alocațiile pentru persoane vulnerabile si am compensate facturile la energie. Am majorat salariul minim, care va crește în continuare, am identificat soluția pentru creșterea salariilor profesorilor.

Reforma din justiție a dus la ridicarea MCV, cea din educație crește nivelul de pregătire pentru viitoarele generații.

Ce contează e cât de multe lucruri mai avem de făcut.

Implementarea rotativei la guvernare un act politic fără precedent în România, care va marca si schimbarea de mentalitate in clasa politică.

Deși se dădeau trei luni șansei de guvernare PNL -PSD -UDMR iată că putem pune în practică a doua parte a ei.

Vremea mineriadei politice, a urii dintre partide a trecut, e vremea măsurilor pentru oameni sub culorile drapelului României, nu al partidelor.

România a obtinut fereastra de oportunitate pentru reforme și dezvoltare, tinte asumate.

Viitorul guvern va continua creșterea sustenabilă a veniturilor, vom încuraja investițiile, vom crea noi locuri de muncă, vom crește competivitatea companiilor, vor continua investițiile în infrastructură. Vor fi urmărite investițiile în autostrăzi și căi ferate, ca să conectpm toate regiunile țării, vom continua investiții în producția și transportul în energie, investiții în infrastructura sistemelor din educatie și sănătate, vom promova aceste priorități.

Dezvoltarea economică va fi dublată de măsuri sociale sănătoase, nu vom lăsa cetățeni care să sufere, vom crește clasa de mijloc.

Fac un apel către toți cei prezenți, indiferent de formațiune – să lăsăm campania electorală doar pentru lunile în care va veni oficial, să facem legi bune pentru România.

Ne avem pe noi și cei care cred ca și noi în valori democratice și europene.

Acum dou zile doi parlamentari se acuzau că și-au furat ideile. Dacă sunt bune, ele să își producă efectele, să punem guvernul să le pună în practică, nu să ne certăm care a fost mai deștept.

Mulțumiri către Kelemen Hunor care a avut o contribuție foarte bună în desfășurarea actului guvernamental."

Editor : G.M.