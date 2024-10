Mihai Tudose îl ironizează pe Nicolae Ciucă după ce marți, într-o emisiune la Pro TV, liderul PNL a declarat că Marcel Ciolacu are „onoare, respect și predictibilitate”, iar el nu are aceste calități, explicând ulterior că a făcut „o glumă picantă”. „Am văzut și revăzut prestația ostașului Ciucă la emisiune, ăsta ne bagă în război convins că a semnat pacea”, a scris Tudose, miercuri, pe Facebook.

Întrebat în emisiunea de la Pro TV despre calitățile pe care le are Ciolacu și nu le are el, Ciucă a răspuns: „Onoare, respect și predictibilitate”. Deși moderatorul a insistat dacă e sigur că a înțeles întrebarea, Ciucă și-a menținut răspunsul.

Dialogul dintre moderator și președintele PNL:

Moderator: Întrebare scurtă la care să trebuie să răspundeți cu trei lucruri.

Nicolae Ciucă: Onoare, respect, predictibilitate.

Moderator: Păi nu, să nu fie înțeles greșit.

Nicolae Ciucă: Nu, am înțeles foarte bine.

Moderator: Stați un pic, să nu facem o gafă de la început. Aici era așa...

Nicolae Ciucă: Adică nu vreți să întoarcem iutele în sensul în care putem să le livrăm și altfel.

Moderator: Ba da, mergem pe răspunsul pe care l-ați dat?

Nicolae Ciucă: Da.

Moderator: Întrebarea e: spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dvs. Deci cum, are el onoare dvs. nu aveți onoare, el are respect, dvs. nu aveți respect și predictibilitate, dumnealui are și dvs. nu?

Nicolae Ciucă: Da. A fost cu talc. Am vrut să înțeleagă toată lumea că într-un fel românii percep ceea ce spun politicienii și în alt fel se întâmplă lucrurile în realitate. Noi trebuie să facem o diferență cât se poate de reală între ceea ce suntem ca oameni și ceea ce ne prezintă într-un anume fel, context sau situație o imagine care de multe ori este prelucrată.

Ulterior, Nicolae Ciucă a venit cu explicații și pe pagina sa de Facebook, unde a scris că a fost ironic.

„Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă, dar dacă n-a fost destul de picantă, o explic acum: onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu”, a scris șeful PNL.

Liderii PSD nu au scăpat nici ei ocazia de a-l ironiza pe Nicolae Ciucă. Mihai Tudose a scris, tot pe Facebook :„Doamne apără și păzește! Ăsta ne bagă în război convins că a semnat pacea”.

