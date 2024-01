Clotilde Armand, primărița Sectorului 1 din București, a anunțat, marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că îl susține pe actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru un nou mandat la alegerile locale din 2024. Armand a spus că îl susține pe Nicușor Dan pentru că crede „în proiectul său pentru Capitală” și că a promis aceleași lucruri la Primăria Sectorului 1: „toleranță zero față de corupție, față de încălcarea legilor, vrem o reconstrucție și o dezvoltare a Bucureștiului și a sectorului 1 pe niște baze corecte”, a spus primărița Sectorului 1.

Cosmin Prelipceanu: Îl susțineți pe Nicușor Dan?

Clotilde Armand: Da! Îl susțin pe Nicușor Dan.

Cosmin Prelipceanu: Candidat din partea?

Clotilde Armand: Din partea forțelor de dreapta.

Cosmin Prelipceanu: Pentru că Nicușor Dan ne-a spus că e în discuții cu toate partidele de dreapta, inclusiv cu cele trei care alcătuiesc coaliția care vă susține pe dumneavoastră.

Să-mi spuneți de ce, de ce îl susțineți pe Nicușor Dan.

Clotilde Armand:. Eu îl susțin pe Nicușor Dan pentru că cred în proiectul pe care îl are pentru Capitală. Ne ținem de promisiune și el și eu cu am spus – adică toleranță zero față de corupție, față de încălcarea legilor, vrem o reconstrucție și o dezvoltare a Bucureștiului și a sectorului 1 pe niște baze corecte.

