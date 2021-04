Consilierii PNL susţin propunerea de buget a lui Nicuşor Dan pentru Capitală

Consiierii din PNL anunță că susțin propunerea de buget inițiată de Primarul General, Nicușor Dan, după ce USR PLUS i-a cerut edilului Capitalei retragerea proiectului.

„Au fost 6 săptămâni de discuții. Consilierii generali au fost în permanență consultați de Primar. 120 de ore de consultări cu oricine a fost interesat, din interior sau din exterior – s-a oferit posibilitatea si cetățenilor să își spună opiniile în dezbaterea publică Avem astăzi la vot propunerea de Buget a Municipiului București pentru 2021”, transmite Diana Mardarovici, consilier general PNL în Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: Consilierii USR PLUS amenință că nu votează bugetul Capitalei, dacă omul lui Voiculescu nu primește drept de semnătură peste spitale

Mardarovici precizează că Partidul Național Liberal susține propunerea de buget inițiată de Primarul General, Nicușor Dan.

"Suntem parteneri corecţi şi ştim să fim alături de primarul general în eforturile lui şi mai ales atunci când are nevoie de susţinerea şi înţelegerea noastră. Avem foarte multe aşteptări şi noi faţă de ceea ce trebuie făcut, dar le putem rezolva lucrând împreună. Facem acest lucru din respect faţă de primar, dar în special din respect faţă de bucureştenii care ne-au acordat voturile, pentru că ei vor să ne apucăm de treabă în Bucureşti", a declarat Mardarovici.

Ea a precizat că Primăria Capitalei a fost preluată într-o situaţie dificilă, cu datorii foarte mari lăsate de administraţia anterioară, iar dacă bugetul nu este aprobat, "nu se pot face plăţile necesare şi elementare pentru funcţionare".

"Sunt multe lucruri de făcut şi nu vă ascund că am pierdut patru ani preţioşi sub administrarea PSD, care a fost interesată de kitsch-uri, de spectacole şi mai puţin de civilizaţie şi dezvoltare. Aproape că am uitat noi, bucureştenii, ce înseamnă un oraş civilizat. Suntem într-o situaţie foarte dificilă, Primăria Capitalei a fost preluată cu datorii foarte mari de la administraţia PSD. Dacă ar avea decenţa, ar tăcea în loc să comenteze eforturile noii administraţii de a corecta greşelile lor. Problemele sunt grave, datoriile sunt istorice. Nu s-a făcut performanţă, s-au cheltuit bani. S-a cheltuit atât de mult, până nu a mai rămas mare lucru, a adăugat consilierul liberal.

Potrivit acesteia, pe conturile Primăriei Capitalei există popriri.

"Primarul general s-a străduit să reducă cheltuielile inutile, s-au verificat fundamentările alocărilor bugetare şi s-a cerut raţionalizarea la maxim a tuturor cheltuielilor. S-a terminat cu risipa banilor publici. Am prioritizat cât am putut. PNL are multe angajamente faţă de bucureşteni pentru a ne încadra în posibilităţile bugetare din acest an. Alte cheltuieli necesare vor fi reluate la rectificarea care urmează în a doua parte a anului. Se vor accesa fonduri europene, actuala administraţie şi-a propus acest lucru. PSD a preluat o primărie într-o situaţie mult mai bună, nu a avut pandemie şi nici contracţie economică", a mai spus Diana Mardarovici.

Editor : A.A.