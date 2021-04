Consilierii USR PLUS amenință că nu votează bugetul Capitalei, dacă omul lui Voiculescu nu primește drept de semnătură peste spitale

Consilierii USR PLUS amenință că nu vor vota, miercuri, bugetul Capitalei, dacă primarul general Nicușor Dan nu îi va da drept de semnătură viceprimarului PLUS, Horia Tomescu. Miza, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB, precum și schimbarea managerilor de spitale. Tomescu are delegate atribuții, însă nu are drept de semnătură.

Amenințările consilierilor vin după ce Vlad Voiculescu și Claudiu Năsui, cei doi copreședinți USR PLUS din București, au discutat cu aceștia și le-ar fi cerut să nu voteze bugetul dacă primarul general nu își respectă promisiunile din campania electorală, când i-ar fi promis lui Voiculescu că se va ocupa de spitalele din București. Plecat la ministerul Sănătății, Voiculescu și-a pus omul în funcția de viceprimar și acum revendică atribuții depline, inclusiv dreptul de semnătură.

Primarul general Nicuşor Dan i-a delegat lui Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă nu şi dreptul de semnătură. Prin urmare, managerii spitalelor din subordinea primăriei pot fi demiși și numiţi în funcţie numai cu acordul primarului general. De asemenea, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB este controlat tot de primar.

„Nu sunt cerințe noi. Sunt promisiunile din campanie. Principala obiecție pe care o are USR PLUS nu este afilierea politică a unor manageri, ci cum au ajuns acolo. Pentru noi e important să fie făcute concursuri. De asta am cerut închiderea mandatului directorului ASSMB. Trebuie închieate mandatele din timpul doamnei Firea. Pentru asta, sigur, este nevoie de semnătură”, a declarat deputata USR PLUS Oana Țoiu, la Digi24.

Cei din PNL îl susțin pe Nicușor Dan în demersul său și spun că nici celălalt viceprimar din partea PNL, Stelian Bujduveanu, nu a primit drept de semnătură din partea primarului. Aceștia spun că organizarea concursurilor este doar un pretext al celor din USR PLUS, care știu că au fost demarate procedurile pentru schimbarea managerilor, iar concursurile ar urma să fie organizate în jurul datei de 15 iunie.

„Înțeleg că există un apetit pe partea de Sănătate pentru domnul Tomescu și apropierea sa de Vlad Voiculescu, dar e mai puțin important cine are semnătură, dacă toți stabilim niște principii” spune senatoarea PNL Alina Gorghiu.

Fără voturile USR PLUS bugetul Capitalei pentru anul 2021 nu poate fi adoptat. Totuși, dacă toți consilierii USR ar vota alături de cei ai PNL și PMP, bugetul ar putea fi adoptat la limită.

Primăria Capitalei a publicat pe site proiectul de buget pe 2021, care se află pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 28 aprilie. Potrivit proiectului, veniturile bugetului general centralizat al Municipiului Bucureşti pe 2021 sunt prognozate la 9,59 de miliarde de lei, în vreme ce cheltuielile sunt de circa 9,64 de miliarde de lei.