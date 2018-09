Continuă războiul din PSD. Liberalii cer comisie de anchetă pentru Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă

Partidul Naţional Liberal vrea comisie de anchetă parlamentară pentru serviciul secret al Ministerului de Interne. Solicitarea liberalilor vine după ce primarul general al Capitalei l-a acuzat pe Liviu Dragnea că o spionează prin intermediul Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.

"PNL a depus o solicitare la Biroului Permanent al Camerei Deputaților alături de PMP prin care solicităm înființarea unei comisii de anchetă având ca temă interceptările ilegale și acuzațiile de poliție politică în sarcina serviciului secret al MAI. Sunt acuzații de o gravitate extremă aduse în spațiul public de un fost premeir și de primarul Capitalei. Nu ne interesează lupta între clanurile de la Ilfov Pandele-Firea cu cel de la Teleorman condus de Dragnea, dar ne interesează dacă un serviciu secret din România interferează în viața politică," a precizat Florin Roman, deputat PNL.

"Am informații certe că mă spionează. Îmi urmărește activitatea, îmi urmărește chiar clădirea Primăriei, sunt oameni care au fost la mine în aceste zile și care, ulterior, au fost sunați direct de dumnealui sau de colegi foarte apropiați, să fie întrebați de ce au fost la mine, dacă punem ceva la cale. Noi nu puneam nimic la cale. Nu pot să înțeleg cum de a recurs la această metodă de a pune oameni - mă întreb de unde: or fi tot de la doamna Dan? - să urmărească! În loc să fiu chemată să discutăm, să analizăm, aşa cum a spus presei, s-a gândit că este mai bine să continue toată această stratagemă în care să ocolim adevărul, să ascundem sub preș argumentele și, practic, să ne comportăm ca cei pe care, oficial, îi detestă," a declarat Gabriela Firea pentru Antena 3.

