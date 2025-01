Crin Antonescu a participat la Consiliu Național al PNL, unde liberalii l-au validat pentru a intra în cursa prezidențială. Candidatul Coaliției a venit cu critici la adresa lui Călin Georgescu, despre care susține că nu a făcut nimic pentru România.

„Vreau să vă spun că nu candidez pentru dumneavoastră, pentru PNL, pentru mine. Ceea ce ne unește candidând pentru cetățenii României sunt niște idei și aspirații comune. Vă spun acum că indiferent câte lucuri bune ați făcut dumneavoastră sau alte partide politice. (…) Sunt de acord că fiecare om din sala asta a făcut mai multe pentru România decât Călin Georgescu”, s-a adresat Crin Antonecu celor prezenți la Consiliul Politic al PNL.

Crin Antonescu a vorbit și despre campania pe care Călin Georgescu a făcut-o pentru alegerile din iarna trecută. „Când văd cine este în spatele lui Călin Georgescu simt că întineresc, că bătălia esta e de la începuturile prin care noi toți și alții care nu mai sunt au așezat țara asta pe direcția corectă”.

De asemenea, Crin Antonescu a punctat că speranța românilor „trebuie salvată în cursul acestei bătălii” pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

„Nu sunt doar alegeri prezidențiale, este un moment de răscruce în care se poate juca totul”, a subliniat acesta. Crin Antonescu susține că nu s-a așteptat la intrarea sa în cursa prezidențială și punctează că „nu are nicio pretenție” că va fi „vreun salvator”.

„Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat și necesar singurul care poate conduce această bătălie. Dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru, nu am nicio scuză să refuz. Bătălia în fruntea căruia mă puneți este una pe care nu o bănuiam, la care nu ne-am așteptat. Nu este o bătălie, este un șoc, este un spectru de cataclism”, a declarat Crin Antonescu.

Liberalii s-au reunit astăzi în Consiliul Național al partidului pentru a valida candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. PNL este primul partid din cadrul Coaliției care validează candidatura lui Crin Antonescu.

Social-democrații urmează să voteze același lucru în cadrul unei congres la sfârșitul săptămânii viitoare. În timp ce, UDMR și-a arătat deja sprijinul pentru candidatul Coaliției prin vocea președintelui Kelemen Hunor.





Editor : Andreea Rubica