Crin Antonescu vrea ca forurile de conducere ale PSD și PNL să valideze candidatura lui la preșdintie

Crin Antonescu a explicat că a luat decizia suspendării candidaturii sale la prezidențiale pentru că oameni politici au formulat critici la adresa acesteia. El a cerut coaliției două clarificări, prima fiind un calendar exact pentru cele două tururi ale alegerilor și a doua o validare a deciziei privind candidatura sa, după ce liderii acestor formațiuni au semnat un document oficial în acest sens, însă hotărârea nu a fost validată încă în forurile statutare ale partidelor.

„Se află nevoia de clarificare și de adaptare la realitatea politică pe care o trăim. Eu nu am spus altceva decât că suspend acordul dintre mine, candidat comun desemnat printr-un act politic, și partenerii mei, până când nu clarificăm două lucruri: data alegerilor prezidențiale și angajamentul forțelor politice care m-au propus candidat comun, sau nu, în acest demers. Am văzut că există încă nelămuriri. văzut că există încă nelămuriri. L-am văzut pe Mircea Badea crezând că prin sms s-a dat că mă sustin, nu a fost prin sms, a fost prin acord politic. Toate bune și frumoase, validările încă nu au avut loc. A fost un document politic oficial semnat de liderii acestor partide și sigur anunțând că vor valida decizia în forurile partidelor. Eu am cerut un calendar privind data alegerilor prezidențiale și am spus că e bine cât mai repede și doi - aceste validări, să știm dacă avem suspendarea, autosuspendarea, consta în faptul că eu am pus pe pauză toate demersurile până când lucrurile nu sunt clare”, a declarat Crin Antonescu, întrebat ce se află în spatele autosuspendării candidaturii, luni seară la Antena 3 CNN.

Chestionat de ce am simțit nevoia acestor clarificări, Antonescu a răspuns: „pentru ca oameni politici au formulat nu doar îndoieli chiar și critici la adresa acestei candidaturi. Pentru că e greu sa fii candidat când vin oameni politici și spun dar nu ești candidat, dar mai vedem”.

„ Trebuie să clarifice acest lucru. Este spre binele viitorului candidat al acestei coaliții, că sunt eu sau că este un altul, care ar trebui să știe dacă este candidat. Este spre binele tuturor, este spre binele viitorului candidat, ca voi fi eu sau altul. Partidele urmează să valideze această hotărâre sau să ia alta. Decizia candidaturii a fost pusă sub semnul întrebării de domnul Dâncu, de domnul Ponta. Nu doresc decât o clarificare rapidă a acestor lucruri”.

Crin Antonescu a mai dezvăluit că „a fost o discuție foarte scurtă și eu am avut timp o noapte să dau un răspuns acestei solicitări”, referindu-se la propunerea care i-a fost făcută să fie candidatul comun al coaliției la alegeri.

