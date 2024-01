Radu Mihaiu, edilul Sectorului 2, a fost întrebat ironic de Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, dacă apreciază pavelele și dacă i se par o "soluție corectă". Amuzat de întrebarea omologului său, în cadrul Jurnalului de Seară de la Digi 24, Mihaiu a spus că "domnul Negoiță tot business din bani publici vrea să facă", precizând că folosește pavele în Sectorul 2 pentru că ajută în situația lucrărilor haotice. Acesta a explicat că fără pavele, pe trotuare ar rămâne dungi, care se lăsă și strică trotuarul cu totul. Astfel, prin utilizarea pavelelor, se pot face lucrări, iar companiile care le efectuează sunt obligate să refacă identic trotuarul, astfel încât să nu se observe vreo diferență la finalizarea acestora. Într-o notă la fel de ironică, Mihaiu l-a invitat pe Negoiță să se prezinte la licitații cu pavelele și "să câștige, dacă are cea mai bună ofertă".

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Am văzut c-ați început să folosiți în Sectorul 2 pavelele - la fel ca în Sectorul 3. Vi se pare o soluție corectă? Pentru că eu o apreciez foarte mult și ne-o spun toți specialiștii că nu trebuie să folosim același tip de material, cum este pe carosabil, să-l folosim și pe trotuare sau zone pietonale.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: Domnul Negoiță tot business din bani publici vrea să facă, înțeleg. Folosim pavele pentru că ne ajută când lucrările haotice de utilități se întâmplă peste tot. Adevărul e că nu știm acum dacă, la vară, Distrigaz, Apa Nova, Net City, oricare dintre aceste utilități, or să sape pe o stradă pe care tocmai am amenajat-o. Nu știm acest lucru. Fără pavele, aveam acele dungi îngrozitoare pe trotuare, care se mai și lăsau, stricau cu totul trotuarul. Cu pavele, acest lucru se poate face și ei să fie obligați să refacă identic și nu se va vedea nicio diferență. De asta folosim acele pavele. Dacă domnul Negoiță este atât de performant, să se prezinte la licitații, că toate licitațiile sunt publice. Să câștige, dacă are cea mai bună ofertă.

Întrebat de ce a apelat la bordura dublă, pe Șoseaua Colentina, criticată de către acesta în campania electorală și catalogată drept cheltuială inutilă, Radu Mihaiu a spus că: "Eu nu îmi amintesc să le fi criticat, eu personal. Îmi asum critica (oamenilor care nu sunt de acord - n.red.) asupra bordurilor. Cu câteva luni înainte, oamenii criticau că pe acest trotuar se circula cu mașina. Și se circula cu mașina trecând peste spațiul verde și peste treceri de pietoni. Era aproape imposibil să îi oprim. Suntem nevoiți, din cauza faptului că unii dintre oameni nu au deloc respect pentru trotuare, să facem urbanism defensiv. Urbanism defensiv înseamnă fie stâlpișori, fie astfel de borduri supraînălțate, care să descurajeze oamenii să meargă cu mașina pe trotuar. Da (nu se urcă nimeni pe aceste borduri - n.red.). A fost o soluție de compromis pentru a reda trotuarul pietonilor. Altfel se circula și se circula cu viteză".

