Cum vrea Geoană să-l numească pe viitorul premier, dacă ajunge președinte. Contractul pe care acesta l-ar semna

Mircea Geoană, care și-a anunțat săptămâna trecută candidatura la președinție ca independent, a explicat la Digi24 cum ar numi premierul, dacă ar câștiga alegerile prezidențiale. El a spus la emisiunea În Fața Ta că vrea să semneze un contract de guvernare nu doar cu viitorul prim-ministru, ci și cu partidele care vor forma coaliția de guvernare.

„Președintele face parte din puterea executivă a statului român, iar primul ministru și guvernul au atribuții executive, dar președintele face parte din sistemul executiv. Pentru mine, votul românilor din alegerile parlamentare care se sunt puse la pachet, undeva între cele două tururi de prezidențiale, va fi cel decisiv. Vedem ce votează oamenii și după aceea discutăm. Nimeni nu va face un scor care să facă un partid să fie dominant în Parlament, pentru că este această fărâmițare a votului pe care o știm cu toții”, a spus Geoană.

„Cred că în câteva zile o să lansez și oferta mea politică și angajamentul meu pentru România, care sunt câteva lucruri importante - modernizarea statului, digitalizare, un nou model economic. Nu intru în detaliile unei guvernări sau al unei majorități, dar direcțiile mari de dezvoltare ale țării și de schimbare a paradigmei în administrația statului, în economie și în modul în care funcționăm în zona socială vor fi acolo. Deci, pentru mine va fi o discuție extrem de francă și de transparentă cu cei care sunt potențialii candidați să ajungă prim-miniștri, să formeze o majoritate, cu care voi semna în mod explicit un contract de guvernare pe baza angajamentelor mele, pentru că și eu merg în fața românilor cu o propunere. Vom discuta nu doar despre persoană și despre majorități, ci și despre programul de guvernare și modul în care facem acest lucru”, a spus Geoană.

El a adăugat că vrea să încheie un contract de guvernare cu viitorul premier și cu partidele care vor compune coaliția guvernamentală.

„Un președinte are 5 ani, eventual 10 ani de mandat. De aceea eu am să vorbesc nu doar cu cei care o să facă prima majoritate. O să fie mai multe majorități. Sunt partide cu vocație de guvernare cu care vei discuta. Eu nu văd o problemă ca un președinte independent, care lucrează și cu majoritatea, n-are obligație față de nimeni, are doar o obligație față de țară și față de respectarea contractului asumat și de mine ca președinte, și de guvernele pe care le voi instala”, a spus Geoană.

Întrebat dacă îi va primi și pe George Simion și pe Diana Șoșoacă să semneze acest contract de guvernare, Geoană a răspuns: CVom discuta cu toată lumea”.

„Cine are vocație de guvernare este o chestiune care depinde de dânșii, nu de mine. Dar, așa cum cum face un președinte, trebuie să fii deasupra acestor partide. Dacă vor să intre pe acest făgaș care este euroatlantic și transformator, toată lumea este binevenită. Nu toate partidele au astăzi vocație de guvernare, au vocație de reprezentare în Parlament, dar un președinte care își face treaba ca la carte nu are o preferință pentru un partid”, a spus Geoană.

„În ultimii 10 ani de zile, cu actualul președinte, PNL-ul nu a lipsit niciun guvern, niciunul. De asta au și o dificultate atât de mare la alegerile prezidențiale. De aceea, pentru mine întrebarea este nu cine nu, ce culoare de partide, ce mozaic de majorități vom face, ci ce vă propuneți și modul în care măsurăm performanța pe care v-o asumați”, a mai spus Geoană.

Editor : M.B.