Dacian Cioloș, despre premierii PSD-ALDE: „Tu vorbești în numele țării, nu poți citi de pe hârtie ce spun alții”

Întrebat de jurnalistul Cătălin Striblea ce părere are despre Viorica Dăncilă în funcția de premier, fostul prim-ministru Dacian Cioloș a declarat că nu vrea să comenteze pe marginea acestei numiri, afirmând că a lucrat, o perioadă, la Bruxelles alături de Dăncilă, care i s-a părut la acea vreme „o femeie decentă”. Totuși, fostul premier a declarat că această funcție presupune și o asumare a unei răspunderi, care nu poate aparține partidului care are majoritatea.

FOTO: Digi FM

„Eu cu dna. Dăncilă nu am discutat de când a fost numită premier. Îmi rezerv opinia, din respect pentru dânsa, așa cum am cunoscut-o înainte să fie prim-ministru. Eu acolo am cunoscut-o ca o femeie decentă, la locul ei, care încerca să facă ceea ce poate cu cunoștințele ei. Nu știu care au fost motivele numirii ei și motivele pentru care a acceptat. Mi se pare puțin bizară asumarea acestei poziții de premier de către cei trei. De la Grindeanu. Sigur, nu am avut ocazia să fiu prim-ministru al unui partid și având în spate un partid, așa că mă feresc să comentez.

„Când ești premier, tu îți asumi niște lucrui, ai partid, guvern, majoritate, dar fiecare are locul lui în societate și în procesul decizional. Ca premier tu îți asumi, nu președintele partidului. După ce ai fost numit, ca putere executivă, tu îți asumi. Am impresia, nu știu în ce măsură acești premieri chiar au avut libertatea politică să-și asume ei ca persoane, că sunt premieri. Îți pui semnatura, conduci un guvern. Tu vorbești în numele țării, nu poți citi de pe hârtie ce spun alții”, a declarat Dacian Cioloș, în direct la Digi FM, în emisiunea „Oameni de Colecție”.