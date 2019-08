Dacian Cioloș face casting online pentru candidații PLUS

Președintele PLUS, Dacian Cioloș a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că partidul său a deschis două platforme online unde cei care își doresc să candideze la viitoarele alegeri locale să își poată depună candidaturile. După ce își vor desemna propriii candidați, vor urma discuțiile cu USR pentru candidatura comună.

„Am lansat platforma prin care membrii PLUS își pot manifesta intenția de a candida la funcții publice locale în cadrul alegerilor din 2020. Vrem să încurajăm cât mai mulți membri PLUS competenți, cărora le pasă de comunitățile în care trăiesc, precum și membrii PLUS care trăiesc în diaspora, dar vor să se întoarcă și să contribuie la dezvoltarea orașelor și satelor din care au plecat, să candideze. Le vom da o mână de ajutor în ceea ce privește pregătirea candidaturilor, pentru a putea fi selectați mai apoi candidați comuni ai Alianței USR PLUS.”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

De asemenea, fostul premier anunță că partidul îi va pregăti pe cei care vor să ocupe o funcție la nivel local sau județean.

„Începând cu această toamnă, Școala PLUS va propune cursuri de pregătire și familiarizare cu responsabilitățile unui ales local pentru ca cei interesați să candideze să învețe cât mai multe despre administrația publică locală.”, a mai scris Cioloș.

Editor: Robert Kiss

