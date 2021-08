Dacian Cioloș: Rectificarea bugetară este o atribuție a coaliției. Nu poate să decidă premierul singur

Rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare, iar premierul nu poate să decidă singur, a declarat copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş, potrivit Agerpres.

El a subliniat că USR PLUS a formulat câteva propuneri care să fie prinse în proiectul de rectificare şi are aşteptări în acest sens la ministerele Transporturilor şi Sănătăţii.

„Am avut astăzi şedinţa Biroului Naţional USR PLUS, în care am discutat mai ales pregătirea şedinţei de coaliţie de astăzi după-amiază, când principalul subiect pe agendă va fi discuţia proiectului de rectificare bugetară. Aici vreau să fac o precizare, ca să fie foarte clar, rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare, aşa cum şi adoptarea bugetului a fost o responsabilitate a coaliţiei. Deci, acolo se iau deciziile, nu poate să decidă premierul singur şi nicio o altă persoană individual sau ministrul de finanţe rectificarea”, a declarat Dacian Cioloş, marţi, la finalul Biroului Naţional al USR PLUS.

Cioloş a adăugat că USR PLUS a formulat câteva propuneri legate de rectificare şi are aşteptări pentru câteva ministere care „nu sunt satisfăcute cu ceea ce a fost propus până acum, cu ceea ce este pe masă”, menţionând în acest sens Ministerul Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii.

Editor : R.K.