Dacian Cioloș: Strategia PSD de a bloca alegerile anticipate este antisocială

Alianța USR PLUS are două obiective importante în perioada imediat următoare, a spus Dacian Cioloș, la Digi24. „Noi nu renunțăm la alegeri locale în două tururi pentru primari, în cazul în care nu putem organizare alegeri anticipate acum”, a spus fostul premier. Liderul PLUS a completat că strategia PSD de blocare a alegerilor anticipate este „antisocială”.

„Alianța USR PLUS a susținut încă de anul trecut ideea alegerilor parlamentare anticipate ca fiind singura soluție pentru a putea readuce stabilitatea politică în România. Stabilitate politică nu înseamnă să ai un guvern minoritar, un guvern care nu poate să treacă proiecte de legi, un guvern care nu are susținere în Parlament. În aceste condiții, după ce am sacrificat alegerile locale în două tururi, acum dacă guvernul Orban a căzut și obiectivul nostru este să susținem procedura care să ne ducă la declanșarea alegerilor anticipate, deci să avem o majoritate care să voteze împotriva instalării guvernului. Să spun altfel: să nu existe o majoritate care să voteze pentru instalarea acestui guvern, să facem același lucru și a doua oară, ca să dăm posibilitatea președintelui Iohannis apoi să dizolve Parlamentul pentru anticipate”, a declarat Dacian Cioloș, vineri, la Digi24.

„După organizarea acestor alegeri, noi sperăm, pentru că lucrurile nu se rezolvă doar cu organizarea de anticipate, noi sperăm să putem construi o majoritate în viitorul Parlament care să poată modifica Constituția, să dea posibilitatea președintelui să dizolve Parlamentul în situații de criză, cum e cea de acum, și să nu mai umblăm cu artificii – să fie un partid în situația de a vota împotriva propriului premier desemnat – ca să rezolve o problemă de criză politică. În momentul de față e singura soluție pe care Constituția ne-o permite și vom merge în această direcție”, a adăugat președintele PLUS.

Întrebat cu privire la strategia PSD pentru a opri declanșarea alegerilor anticipate, Dacian Cioloș a spus că „strategia PSD e antisocială” și „împotriva intereselor generale ale României” pentru că menține „blocajul” actual.

„PSD ne-a adus în situația economică în care suntem în momentul de față, cu o creștere a datoriei publice, cu o creștere a datoriei externe, cu împrumuturi care au dus România într-o situație economică dificilă, cu un deficit bugetar foarte ridicat. Asta a făcut PSD cât a fost la guvernare și acum dacă blochează rezolvarea crizei politice prin întoarcerea la alegători, asta e este o strategie antisocială și împotriva intereselor României. De asta n-au vrut alegeri în două tururi, pentru că se tem baronii locali pesediști că până aici le-a fost și că se termină cu dominația lor la nivel local. PSD fără baronii locali nu înseamnă mare lucru la nivel național, pentru că am văzut ce miniștri pot să ofere în cele trei guvernări”, a completat copreședintele Alianței USR PLUS.

Întrebat cu privire la nominalizarea sa la funcția de premier și a declarațiilor lui Dan Barna privind intrarea la guvernare, Dacian Cioloș a răspuns că președintele USR „a făcut acea propunere din partea Alianței USR PLUS”.

„Obiectivul Alianței USR PLUS este de a sprijini proiectul de organizare a alegerilor parlamentare anticipate, cât mai repede posibil. Dacă va fi nevoie de instalarea unui guvern care să gestioneze lucrurile până când vor avea ele loc, la termen, atunci obiectivul Alianței este să fim parte a acestui guvern, pentru a ne putea susține obiectivele politice și pentru a putea susține reformele de care România are nevoie. Dan Barna a menționat că noi nu renunțăm la alegeri locale în două tururi pentru primari, în cazul în care nu putem organizare alegeri anticipate acum”, a completat Dacian Cioloș.

Redactor: G.C.