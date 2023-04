Daea, despre reducerea cheltuielilor bugetare: Eu nu sunt niciodată cu cuţitul la mine. Nu mă preocupă tăierile, ci munca şi rodul

Ministrul Agriculturii Petre Daea e afirmat vineri, într-o intervenție la Antena 3, privind reducerea cheltuielilor de buget, că nu este adeptul tăierilor salariale ale bugetarilor și nici al restructurărilor, ci este mai degrabă preocupat de „munca şi de rodul muncii”.

Întrebat dacă este de acord ca planul pentru reducerea cheltuielilor la buget să includă tăieri de salarii la bugetari sau restructurări, ministrul Daea a spus că preferă să se concentreaze mai mult pe modalități prin care ar putea munci și realiza mai multe lucruri. „Eu cu cuţitul nu sunt niciodată cu el la mine. Sunt cu instrumentele care îmi asigură să fac mai mult, să realizez mai mult. Nu mă preocupă tăierile, ci mă preocupă munca şi rodul muncii. Iar rodul muncii îl căutăm la fiecare şi îl găsim, în condiţiile în care avem şi dorinţa dar şi fapta cu noi”, a spus ministrul Agriculturii.

Petre Daea a avut vineri o videconferinţă cu omologii din Polonia, Bulgaria, Cehia, România, Slovacia şi Ungaria despre situaţia creată pe pieţele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. „Iată de ce şi ieri şi astăzi sunt la muncă. Şi voi fi la muncă în continuare şi eu şi alţii, iar agricultorii au fost tot timpul la muncă, au întors brazda ţării ca să dea mâncare românilor. Acum am plecat de la Minister. Am avut o întâlnire cu colegii din cele cinci ţări, ştiindu-se că există această grupă, echipă de intervenţie pentru nevoile pe care le avem din cauza conflictului din Ucraina, ţări din proximitatea cu focul deschis. Am avut o videoconferinţă să ne punem de acord ca să căutăm căile de rezolvare a acestei probleme extrem de importante şi nu uşor de rezolvat”, a adăugat el.

Miniștrii agriculturii din România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, în urma unei întâlniri în sistem videoconferință, să acționeze unitar în problema cerealelor ucrainene și să nu mai ia decizii în mod separat, anunță Ministerul Agriculturii de la București.

„În cadrul videoconferinței s-a pus în discuție situația creată pe piețele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. Prin acesta întâlnire se continuă demersul făcut de Primii Miniștri din Romania, Polonia, Slovacia, Ungaria, respectiv președintele Bulgariei, care au semnat o scrisoare adresată Președintei Comisiei Europene, prin care s-a solicitat luarea unor măsuri concrete în vederea îmbunătățirii situației.

În cadrul videoconferinței am convenit ca aceste probleme să nu se abordeze separat, ci în mod unitar de către cele șase state membre”, se arată într-un comunicat remis vineri de Ministerul Agriculturii. Am agreat cu toții, ca experții noștri să redacteze o informare, pe care să o agreăm la nivel politic după care să fie prezentată atât în cadrul Consiliului de miniștri ai agriculturii din 25 aprilie, cât și transmisă comisarilor europeni pentru agricultura Janusz Wojciechowski și respectiv pentru comerț, Valdis Dombrovskis. Textul informării va fi convenit de comun acord”, mai precizează comunicatul.

