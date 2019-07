Dan Barna, la Digi24: În două săptămâni anunțăm candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale

Socoteala bună face prietenia bună, a declarat liderul USR, Dan Barna, vineri seară, la Digi24, referitor la calculele și discuțiile pe care le are cu colegii de la PLUS în privința colaborării în alegeri și a tandemului președinte-premier pe care Alianța 2020 USR PLUS are de gând să-l anunțe peste două săptămâni.

Cert este că Alianța a agreat principiul acestui tandem președinte-premier și în orice caz, cele două formațiuni au de gând să meargă mai departe împreună în alegeri, pentru ca în 2020 să formeze guvernul. Încercăm să învățăm din greșelile altora care au făcut alianțe politice, pentru ca noi să avem o coaliție de durată, a explicat Dan Barna.

„De asta stăm să discutăm pe îndelete, tocmai ca să acoperim cât mai mult din greșelile pe care le-am văzut la alte alianțe”, a arătat Dan Barna.

„Suntem într-o Alianță. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o întâlnire despre construcția acestei Alianțe și vom avea probabil peste două săptămâni candidatul care se va înscrie în cursa pentru Cotroceni. Ceea ce diferențiază USR și PLUS de vechea clasă politică este această modalitate de democrație reală, în cazul nostru chiar se întâmplă lucrul acesta. Noi avem o prevedere clară în statut și aceea că Congresul USR nominalizează candidatul partidului la prezidențiale”, a afirmat Dan Barna, vineri seara, la Digi 24.

Aceste declarații vin în condițiile în care USR are sâmbătă Congresul prin care va fi desemnat candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din toamnă, o cursă internă în care s-au înscris patru politicieni, între care Dan Barna. Liderul USR recunoaște că pornește cu prima șansă din poziția sa de președinte al partidului, care i-a conferit o mai mare notorietate.

Liderul USR a precizat că la Congres va fi ales candidatul USR la prezidențiale, conform statutului partidului, la PLUS fiind un mecanism similar de alegere a prezidențiabilului, iar decizia Alianței va fi luată după o analiză de tip SWOT, cu plusuri și cu minusuri.

Liderul USR a spus că tandemul președinte-premier al Alianței USR-PLUS, fie Dan Barna - Dacian Cioloș, fie viceversa, nu va fi aprobat la Congresul USR de sâmbătă, precizând că încă se lucrează la acordul Alianței.

„Deocamdată, neavând o formă agreată a protocolului, va fi discutat doar la nivel de idee. Dincolo de asta, mâine nu va fi o decizie pe protocolul Alianței, pentru că la acela lucrăm. Stăm și negociem, după care ajungem la un acord al Alianței cu care comisiile sunt confortabile, pe care îl vom prezenta partidelor noastre”, a spus Dan Barna, întrebat dacă tandemul la alegeri va fi discutat, sâmbătă, la Congresul USR.

Circa 500 de delegați ai USR se reunesc, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale. În competiție sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. În aceeași zi se va întruni și Consiliul Național al PLUS, care, în mod similar, vrea să-și stabilească un candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale, dar și la Primăria Generală a Capitalei. Vor exista și decizii referitoare la organizarea internă a partidului și stadiul negocierilor care au loc, în aceste zile, la nivel european, a informat PLUS, într-un anunț de presă. La ora 13:00, președintele PLUS Dacian Cioloș va susține o conferință de presă, pentru a anunța deciziile luate de partid în cadrul Consiliului Național.

Președintele USR, stabilit la 14 septembrie

Dan Barna a mai anunțat vineri la Digi24 că la 14 septembrie va avea loc Congresul USR pentru alegerea președintelui partidului, în condițiile în care expiră mandatele actualei conduceri.

El a spus că ar dori să-și continue mandatul pe care îl are în prezent, dar dacă va fi desemnat candidat la prezidențiale și va câștiga alegerile, atunci, evident, formațiunea va avea un alt lider.

„În această toamnă, în 14 septembrie, vom avea Congresul pentru alegerea conducerii partidului. A expirat mandatul de doi ani pe care actualul Birou Național și eu îl avem. Vom avea alegeri și pentru acea alegere, președintele, în opinia mea, asta o să le propun colegilor la Congres (sâmbătă – n.r.) ar trebui ales chiar de către toți membrii partidului, pentru a avea o legitimitate firească și specifică mecanismelor democratice pe care le avem în USR”, a declarat Dan Barna, vineri seara, la Digi 24.

Întrebat dacă va fi mai candida și la șefia USR, dacă va fi desemnat candidatul partidului la prezidențiale, Dan Barna a răspuns: „Da, aș dori să continui mandatul pe care îl am în prezent pentru că e o construcție importantă în care cred foarte mult. Spuneam că atunci când am fost ales am zis că vreau să transform USR într-un partid care să conteze pe termen lung în România. Partidul avea 40 de filiale și 1.500 de membri, acum avem aproape 500 de filiale, aproape 15.000 de membri și avem un drum pe care m-am angajat alături de colegii mei din Biroul Național și pe care aș vrea să îl duc mai departe”.

USR și PLUS se află de câteva săptămâni în negocieri în vederea stabilirii candidatului Alianței pentru un mandat la Cotroceni. Liderii celor două formațiuni au explicat că va fi un tandem al Alianței USR-PLUS. Dacă Dan Barna va fi prezidențiabilul, atunci Dacian Cioloș va fi propunerea de premier sau viceversa. (Mediafax)