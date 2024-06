Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat sâmbătă, la congresul USR, că România nu este o ţară săracă, ci o ţară sărăcită şi i-a îndemnat pe membrii şi simpatizanţii partidului să continue ceea ce au început românii în 1989.

„România nu este o ţară săracă, România este o ţară sărăcită. Cât timp vom mai tolera un sistem de sănătate care ne lasă să naştem pe trotuarul din faţa spitalului sau care lasă să moară o femeie în chinuri groaznice? Şi, da, nu vom uita de tine, Alexandra, de cazul Alexandrei, gravida care a fost lăsată să moară în chinuri într-un spital din România. Cât timp vom mai tolera un sistem de educaţie care ne reţine copiii în şcoală cel mai mult timp din toată Europa, dar îi face să fie pe locul doi la analfabetism funcţional? De ce-i mai ţine? Să înveţe texte pe dinafară? Cât timp vom mai tolera să le dăm putere de decizie în viaţa noastră acestor politicieni care n-au ştiut decât să ia mai mult pentru ei?”, a declarat Elena Lasconi în deschiderea congresului extraordinar USR, citată de Agerpres.

„Gata, fraţilor, haideţi la luptă”

Noul preşedinte al USR a subliniat că îşi doreşte să creeze o mişcare prin care să continue ceea ce s-a început în decembrie 1989.

„Ei bine, eu nu voi mai tolera asta nicio secundă. Voi? Sigur? Vin către voi nu ca să conduc un partid, vin către voi să creez o mişcare, să continuăm ce am început în 1989, să deschidem cuşca în care am fost închişi atâta vreme. Nu am venit aici ca să ţin speranţa în viaţă. Nu sunt aici să vă zic să răbdaţi, să aveţi răbdare. Sunt aici să vă zic «gata, fraţilor, haideţi la luptă, momentul schimbării este acum»”, a mai spus Elena Lasconi.

Ea a adăugat că România poate avea un viitor mai bun.

„Politicienii care ne conduc astăzi se tem de noi, le e frică de puterea poporului, că noi cei mulţi ne vom uni şi îi vom da jos. Singurii care putem schimba ceva sunteţi voi, poporul român. Singurii care pot decide cum se va scrie istoria ţării noastre suntem noi. Avem datoria să facem asta pentru că, simplu, România merită, fraţilor, merită. Nu va fi uşor, va fi foarte greu, va fi cel mai greu de când există USR, va fi cel mai greu anul ăsta. Dar priviţi-mă în ochi! Nu ca preşedinte, ci ca eu. Sunt tot eu, aceeaşi Elena pe care o ştiţi de azi, sau pe care aţi cunoscut-o în urmă cu un an, cu doi, cu trei, sau cu 30 de ani. Dacă veniţi alături de mine, nu va fi uşor, va fi cel mai greu. Dar vom câştiga. Vom câştiga. România este casa noastră. Când un hoţ îţi intră în casă, nu pleci tu din casă, îl scoţi pe el afară. România poate avea un viitor mai bun. Putem să avem salarii mai bune în România, un sistem de sănătate în care să fim trataţi. Şi să fim trataţi cu empatie şi respect. Putem avea un sistem de educaţie în care chiar să fie educaţi copiii noştri. Putem să facem toate acestea. Putem să asigurăm un viitor pentru România”, a mai spus Elena Lasconi.

Editor : B.P.