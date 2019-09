Dan Barna: Oamenii spun “Cine-i Dan Barna?” După care apar, e momentul de surpriză „Chiar dumneavoastră sunteți?”

Liderul USR, Dan Barna a declarat într-un interviu la G4Media.ro că președintele Klaus Iohannis face parte dintr-o clasă politică veche, care și-a epuizat soluțiile și că el este reprezentantul unei noi clase politice „care își cere dreptul să salveze România”.

Întrebat despre reproșurile punctuale pe care le are la adresa președintelui în funcție, Dan Barna a declarat: „Nu mai este vorba de punctual. O măsură sau alta. Un discurs sau altul. O poziție sau alta a președintelui este irelevantă, când în fiecare an îți pleacă din țară un oraș. Un oraș de oameni se mută în fiecare an din România pentru că această structură politică a statului român, începând cu președintele și terminând cu ultimul funcționar, nu îi mai dă niciun motiv cetățeanului să rămână aici”.

Președintele USR admite că nu din cauza președintelui pleacă lumea din țară, însă dacă ar ocupa această funcție ar transmite un mesaj de „însănătoșire”.

„Mie mi se pare că un mesaj de însănătoșire, un mesaj de încredere, un mesaj de “hai să facem lucrurile în campanie, cu mânecile suflecate” – acum vin de la Parlament, de-asta sunt îmbrăcat corespunzător pentru activitatea parlamentară, dar un mesaj că putem să rupem vorba aceea de care ne lovim “ah, e ca în România. Ah, așa e în România” – nu e adevărat.”, susține Barna.

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale s-a arătat surprins de reacția oamenilor când le cere semnătura pentru candidatură.

„E fascinantă reacția oamenilor în stradă, sunt împreună cu mai mulți colegi în campanie, evident, care merg, spun „să dați o semnătură pentru Dan Barna”, “Îl susțineți pe Dan Barna la președinție?” Oamenii spun “Cine-i Dan Barna?” După care apar, e momentul de surpriză „Chiar dumneavoastră sunteți?”, spune președintele USR.

În legătură cu echipa pe care o va avea la Cotroceni în cazul în care câștigă alegerile Dan Barna nu a vrut să ofere prea multe detalii. „Vă spun că voi aduce oameni de foarte bună calitate, pentru că aceasta este povestea USR-PLUS”, s-a rezumat să spună președintele USR.

Dan Barna este de părere că trebuie sporite trupele americane pe teritoriul României pentru că este o decizie logică, „în contextul în care avem o Rusie care devine din ce în ce mai puţin dispusă la calitatea de actor serios al scenei internaţionale.”

