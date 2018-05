Dăncilă, criticată pentru greșelile gramaticale: "Sentimentul e de jenă foarte puternică, pentru că e profesoară"

Premierul Viorica Dăncilă vorbeşte limba română într-un fel precar, cu greşeli şi rupturi de logică. Dar şi ministrul Educaţiei are probleme de exprimare, dar mai puţine. Niciunul nu ar face faţă exigenţelor unui profesor onest, a afirmat rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru, la emisiunea În faţa ta, pe care o puteți urmări astăzi de la miezul nopții.

Mircea Dumitru, rectorul Universităţii Bucureşti: Părerea mea despre Dăncilă, în calitate de premier, probabil că nu interesează așa de mult pe ascultători, dar e și profesor. Pregătirea e de profesor. Am ascultat-o de mai multe ori vorbind. De puține ori am înțeles până la capăt ce vrea să spună, să transmită. Felul în care vorbește limba română e precar, plin de greșeli de construcție sintactică și de inconsecvențe logice. Sentimentul pe care îl am este de jenă foarte puternică, pentru că e profesoară. Mă gândesc cum a reușit să se facă înțeleasă de elevii pe care îi are.