Dăncilă: România merită să fie în spaţiul Schengen, nu trebuie să legăm problematica MCV de criteriile Schengen

Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea României la spaţiul Schengen, subliniind că ţara noastră îndeplineşte criteriile tehnice de accedere şi că această temă nu trebuie legată de problematica Mecanismul de Cooperare şi Verificare.



"Având în vedere că România îndeplineşte criteriile tehnice privind aderarea la spaţiul Schengen, fapt confirmat de către Comisia Europeană, am adresat premierului olandez solicitarea de a susţine România în îndeplinirea acestui obiectiv. Cred cu tărie că România merită să fie în spaţiul Schengen şi că nu trebuie să legăm problematica Mecanismului de Cooperare şi Verificare de criteriile Schengen. În concluzie, în discuţia cu premierul Mark Rutte am subliniat potenţialul considerabil de dezvoltare în continuare a unei relaţii bilaterale dinamice în interesul cetăţenilor noştri. Nu vreau să vorbesc despre dispute politice interne, consider că acestea pot exista în toate statele membre ale UE. Important pentru mine este să aveţi încredere în capacitatea Executivului de la Bucureşti de a-şi îndeplini în mod corect mandatul, să avem relaţii bilaterale şi la nivel european cât mai bune", a afirmat Viorica Dăncilă în cadrul declaraţiilor comune susţinute la Palatul Victoria alături de premierul Regatului Ţărilor de Jos.



Prim-ministrul român a punctat că este prima vizită a unui premier olandez în România în ultimii 15 ani, iar dialogul a avut ca scop "extinderea relaţiilor bilaterale în domenii precum investiţiile, cercetarea şi dezvoltarea sau cooperarea în domeniul apărării".



"Olanda se numără printre primii investitori străini în România, iar prezenţa firmelor olandeze în ţara noastră este în continuă creştere. Am discutat despre modalităţile de consolidare a acestei cooperări şi de intensificarea schimburilor economice, agreând organizarea unui forum de afaceri. Am prezentat premierului olandez noul cadru investiţional din România, adoptarea legii achiziţiilor publice şi a legii parteneriatului public privat. Am discutat despre noi domenii de cooperare sectorială bilaterală, precum cercetare şi inovare, agricultură, apărare şi securitate. Totodată, cooperarea în domeniul industriei navale este un punct de referinţă pentru cooperarea noastră bilaterală", a mai declarat Viorica Dăncilă.



Ea a adăugat că o altă temă de discuţie a vizat agenda europeană, în contextul în care România intră în linie dreaptă pentru preluarea şi exercitarea Preşedinţiei rotative a Consiliului UE în primul semestru al anului viitor.



"În această zi, când preşedintele Comisiei Europene a rostit discursul său despre starea Uniunii, este foarte potrivit să vorbim despre viitorul Europei. Discursul preşedintelui Comisiei Europene pune accentul pe rezultatele concrete obţinute de UE pentru cetăţeni, dar şi pe ceea ce avem de făcut, inclusiv în perspectiva Summitului de la Sibiu, pentru a răspunde provocărilor actuale. Propunerile prezentate astăzi vin în sprjinul consolidării, completării sau ajustării unor domenii în care deja s-au realizat progrese, precum uniunea securităţii, politica de azil şi migraţie. Susţinem obiectivele prioritare ale Comisiei pentru perioada următoare. Având în vedere că Preşedinţia României este cea care va închide Agenda strategică 2014-2019, considerăm necesară susţinerea din partea tuturor statelor membre a construcţiei europene consolidate. România se va implica şi pe viitor pe această cale, având în mod constant o poziţie proeuropeană", a spus Dăncilă.



Premierul român a punctat şi faptul că Olanda, membru fondator al UE, a deţinut de 12 ori Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene - cel mai recent, în prima jumătate a anului 2016.



"Prim-ministrul Mark Rutte şi guvernul său de atunci au exercitat pro-activ şi cu multă abilitate acest mandat, iar experienţa este bine-venită", a mai spus Dăncilă.

Ea a adăugat că un alt dosar discutat cu omologul olandez este cel privind negocierile pe marginea viitorului buget al UE.



"Unul dintre dosarele despre care am discutat se referă la negocierile pe marginea viitorului buget al Uniunii Europene, pentru perioada 2021-2027. În acest context, am subliniat importanţa definirii unui buget echilibrat, care să susţină obiectivele Uniunii şi care să ofere o finanţare adecvată domeniilor care conduc la creştere şi convergenţă, răspunzând în acelaşi timp noilor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. De asemenea, am reiterat interesul României de a sprijini activ avansarea dosarelor europene vizând securitatea internă a Uniunii Europene", a mai afirmat Dăncilă.

