Dăncilă: „Suntem preocupaţi ca banii europeni să fie utilizaţi în beneficiul românilor”

Guvernul acordă importanţa cuvenită atragerii de fonduri europene ca resursă esenţială de dezvoltare a României şi suntem preocupaţi ca banii europeni să fie utilizaţi în beneficiul românilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă, la conferinţa de semnare a proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza a II - a (2014-2020)”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Sursă foto: guv.ro

„Mă bucur să participăm astăzi la o nouă semnare a proiectelor finanţate din fonduri europene, din cel puţin două motive. În primul rând, este confirmarea faptului că avem proiecte bine pregătite şi fundamentate, iar munca şi eforturile făcute până acum încep să aibă rezultate concrete. În acelaşi timp, semnarea contractelor de finanţare arată clar că acest Guvern acordă importanţa cuvenită atragerii de fonduri europene ca resursă esenţială de dezvoltare a României. Suntem preocupaţi ca banii europeni să fie utilizaţi în beneficiul românilor prin finanţarea proiectelor de care România are nevoie şi care, prin realizarea lor, generează efect de multiplicare în economie”, a spus Dăncilă.



Premierul a adăugat că, odată cu parafarea fazei secunde a proiectului destinat reducerii eroziunii costiere, vor fi realizate investiţii în 10 localităţi din judeţul Constanţa, iar lungimea plajelor ce vor fi reabilitate va fi de 30 kilometri.



„Din această strategie de dezvoltare face parte şi proiectul pentru care a fost semnat contractul de finanţare, în valoare de aproape 710 milioane de euro, fără TVA, susţinut prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Suntem conştienţi de efectele pe care procesul de eroziune a Litoralului Mării Negre accentuat în ultimii ani le are asupra zonei şi asupra turismului românesc. În aceste condiţii, găsirea soluţiei pentru stoparea eroziunii de pe ţărmul românesc este cu atât mai importantă. Lucrările vizează investiţii în 10 localităţi din judeţul Constanţa şi reabilitarea plajelor pe o lungime de peste 30 de kilometri. Administraţia Naţională "Apele Române", beneficiar al acestui proiect va avea un sprijin constant în Guvernul României pentru ca lucrările să se facă în termenul estimat de cinci ani”, a subliniat prim-ministrul.



Premierul Viorica Dăncilă, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, şi directorul general al Administraţie Naţionale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, au participat, vineri, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza a II - a (2014-2020)”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).



Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 19 septembrie 2016 şi cuprinde două etape. În prima etapă au fost cuprinse în investiţie reabilitarea următoarelor zone: Stăvilare Edighiol şi Periboina, Mamaia, Tomis, Agigea şi Eforie (Centru şi Sud).



Etapa a doua a proiectului are ca scop asigurarea protecţie la eroziune a liniei ţărmului în zonele: Costineşti, Olimp, Jupiter - Neptun, Balta Mangalia - Venus - Aurora, Mangalia - Saturn şi 2 Mai.

Etichete:

,

,

,