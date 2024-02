Daniel Băluță, despre o candidatură la Primăria Capitalei: Legătura cu Sectorul 4 e deosebită, proiectele mă obligă să continui aici

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a declarat, joi, că vrea să își continue activitatea de primar la acel sector. El a fost întrebat dacă se gândește la o candidatură la Primăria Capitalei.

„M-am născut în Sectorul 4, la maternitatea spitalului Gheorghe Marinescu. Am început creșa, grădinița, școala generală, liceul... le-am făcut pe toate în Sectorul 4, cu facultatea a trebuit să mergem în alt sector, dar azi are seidul principal în sectorul 4. Legătura pe care o am cu Sectorul 4 e una deosebită și faptul că suntem în derulare cu proiecte cum sunt maternitatea, planșeul, magistrala M2 și M4 de metrou mă obligă să-mi continui activitatea aici”, a declarat Daniel Băluță într-o conferință de presă la care a aprticipat alături de președintele PSD, Marcel Ciolacu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

VIDEO Declarația lui Daniel Băluță, la minutul 22

