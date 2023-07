Dar uriaș la nunțile și botezurile deputaților: George Simion - 400.000 euro, Ionuț Stroe - 246.000 euro, Adrian Merka - 230.000 euro

Sume uriașe în declarațiile de avere ale parlamentarilor care în ultimul an au avut nunți sau botezuri. Recordurile de încasări sunt deținute de George Simion (deputat AUR), care a spune că a primit daruri de nuntă în valoare de 400.000 euro, respectiv de Ionuț Stroe (deputat PNL), care adunat daruri în valoare de circa un sfert de milion de euro. Recordul de încasări la un botez în ultimul an îl deține deputatul PSD Constantin Bîrcă, cu 71.800 de euro daruri la botezul fiicei sale.

În ultimul an au avut loc șapte nunți și cinci botezuri printre deputații din Parlamentul României. Aceștia au făcut publice în declarațiile lor de avere sumele primite ca dar la nuntă sau botez. De departe cea mai mare nuntă a fost cea a liderului AUR, George Simion, care s-a căsătorit cu Ilinca Munteanu (devenită Simion) în luna august a anului trecut, în localitatea Măciuca. Din declarația de avere a acestuia reiese că darurile de nuntă s-au ridicat la impresionanta sumă de 400.000 de euro. Ulterior, George Simion și soția au infirmat că aceasta a fost suma care le-a rămas după nuntă. „Sub 15.000 de euro ne-au ramas sub diferite forme. Restul - branza, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nunta, am mancat am baut ne-am simtit bine. Acesti 400.000 de euro sunt branza de la Becali, formatiile, legumele de la Lunguletu, Merele de la Voinesti, etc și etc, apa, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat George Simion.

O nuntă ca-n povești, cu daruri mari, a avut loc în luna mai a anului trecut. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, se căsătorea cu Andra Pleșa, iar petrecerea a avut loc într-un hotel de lux din Caransebeș. Din declarația de avere depusă zilele trecute de Ionuț Stroe reiese că suma primita ca dar de nuntă de cei doi a fost undeva la 246.000 de euro. Mai exact: 286.800 lei, 176.200 euro, 14.200 dolari și 1000 franci elvețieni. Majoritatea acestor sume au fost depuse în conturi din bănci, diferența fiind, probabil, cu cheltuielile pentru organizarea evenimentului unde au cântat Delia și Direcția 5.

”Petrecerea a fost foarte, foarte frumoasă. Am avut ceva emoții, dar a ieșit bine. Emoții au fost cu organizarea petrecerii, a fost cel mai solicitant lucru. Dar sunt fericit că a ieșit, până la urmă, totul așa cum trebuie, că a fost deosebit. Au fost foarte mulți oameni din afară, din străinătate, am avut emoții că știam că au venit la un eveniment special și voiam să fie perfect totul”, declara Ionuț Stroe, imediat după nuntă.

Deputatul Adrian Miroslav Merka (de la grupul minorităților naționale) s-a însurat și el anul trecut. El și Georgiana au optat pentru o cununie civilă în stil tradițional slovac la Huta Slavia, cu alai de căruțe și port popular. Potrivit declarației de avere depuse zilele trecute de Adrian Merka, darul la nuntă a fost de 230.000 de euro. Mai exact, 200.000 euro și 150.000 lei.

O altă nuntă cu daruri mari în PNL a avut viceliderul grupului parlamentar al liberalilor, Florin Claudiu Roman. El s-a căsătorit cu avocata Oana Frânc, fostă membră a PSD, apoi purtătoare de cuvânt a PNL Hunedoara și candidată la Parlament în vremea în care organizația era condusă de Florin Roman. Potrivit declarației de avere a deputatului PNL Florin Roman, darurile la nunta sa au fost de 137.000 euro. Cuplul Oana și Florin Roman nu au dorit să facă publice detalii sau imagini de la nunta lor.

Gheorghe Șoldan este un tânar deputat PSD, născut în 1991, aflat la primul mandat. El s-a căsătorit vara trecută cu tânăra Bianca Roxana, angajată la Ministerul Muncii. Nunta a avut loc la Mănăstirea Mitocu Dragomirnei, fiind oficiată - potrivit site-ului stiridinbucovina.ro -

de 12 fețe bisericești și monahale în frunte cu PS Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cununia a fost oficiată de primarul Sucevei Ioan Lungu, iar printre cei 450 de nuntași au fost foarte mulți oameni de afaceri, primari și parlamentari. Potrivit declarației de avere a deputatului Șoldan, darurile de nuntă s-au ridicat la suma de 130.000 de euro.

Deputatul PNL Sabin Sărmaș s-a căsătorit într-un mod foarte discret la Cluj Napoca, cu Bartha Timea, informații sau fotografii de la nunta lor nefiind făcute publice. Cu toate acestea, în ultima declarație de avere, Sabin Sărmaș spune că a primit daruri de nuntă în valoare de circa 100.000 euro. Mai exact, 480.100 lei, 30.360 euro și 3200 dolari.

O nuntă cu mai puține daruri au avut deputatul PNL Gheorghe Pecingină și subsecretarul de stat în MAI, Claudia Benchescu. Doar 100.000 de lei au trecut amândoi în declarațiile lor de avere. Claudia Benchescu este fosta soție a unui alt liberal, Mihai Voicu, fost vicepreședinte al partidului în vremea în care ea era șefa studenților liberali.

Botez cu daruri de 71.000 de euro

Cinci deputați și-au botezat copiii în ultimul an de zile. Cele mai mari cadouri în bani la botez le-au primit Constantin Bîrcă (deputat PSD) și soția acestuia Bianca, consilier parlamentar la Senat. În declarațiile lor de avere apar sumele de 285.000 lei și 14.480 euro la rubrica “venituri din alte surse”. Deputatul Bîrcă a confirmat pentru Digi24.ro că “este vorba despre sumele primite în dar la botezul fiicei noastre”.

Un botez cu daruri mari a avut și familia deputatului PSD Bogdan Gruia Ivan, recent numit în funcția de ministru al Digitalizării. El a declarat cadouri primite la botezul copilului său de circa 60.000 euro (205.000 lei și 19.350 euro).

Deputatul UDMR Nagy Szabolcs și-a botezat recent fiica și a declarat primirea unor daruri cu această ocazie în valoare de 75.000 lei.

Și deputata PNL Mara Daniela Calista a declarat primirea unor cadouri în valoare de 10.000 de euro la botezul fiului ei, Eric Ștefan.

O sumă mai mică, în valoare de doar 32.300 de lei, a fost trecută în declarația de avere a deputatului AUR, Dan Tanasă. Primită cu ocazia botezului fiului său, Luca Ioachim.