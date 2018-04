De ce nu are serviciu Cioloș și din ce bani a recunoscut că trăiește

Dacian Cioloş spune că acum trăieşte din banii pe care i-a pus deoparte atunci când era comisar european şi avea o indemnizaţie consistentă.

Întrebat la Digi FM din ce trăieşte azi, Dacian Cioloş a răspuns: „Din rezervele pe care le-am acumulat, din banii pe care i-am pus deoparte cât timp am fost comisar european şi cât am avut un salariu consistent. (...) Am convenit cu soţia să folosim acum banii ăştia ca să pot să mă dedic fără să am genul acesta de constrângeri şi fără să fac compromisuri. Sigur că n-o să ţină la infinit, dar atâta timp cât ne ţin curelele”.

„Mi s-a dat o indemnizaţie o perioadă, dar am avut şi restricţii şi n-am avut voie să lucrez în sectorul privat în companii sau cu companii sau pentru companii sau în interesul unor companii care au interferenţă cu agricultura şi cu politica agricolă”, a mai explicat Cioloş.

El a spus că, de altfel, şi soţia sa, care este tot inginer agro-economist, când a încercat să se angajeze în acest domeniu nu a putut din cauză că el era comisar european.

