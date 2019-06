De ce nu îl vrea grupul din PE condus de Dacian Cioloș pe Manfred Weber la conducerea Comisiei Europene

Președintele PLUS Dacian Cioloș a explicat la Digi24, în primul interviu acordat după ce a fost numit la conducerea grupului Renew Europe din Parlamentul European, de ce nu îl susține pe Manfred Weber, candidatul popularilor europeni, pentru funcția de președinte al Comisiei Europene.

„Suntem în situația în care o persoană care ar trebui să fie arbitru e și jucător. Manfred Weber e candidat la președinția Comisiei, dar e și președintele unui grup politic. El a luat personal o decizie pe care am anunțat-o în urma unei discuții din grupul pe care îl conduc și cu colegii din grupul socialist. și anume că nu îl putem susține pentru că ideea se spitzenkandidat (cap de listă) nu e reprezentativă. Noi am propus liste transnaționale europene și abia atunci să existe un candidat. Dl Weber nu a fost votat în România, în Polonia, etc, a fost votat doar în Germania”, a spus el.

„E o problemă cu ideea de spitzenkandidat , nu cu dl Weber personal. Nu provine de pe o listă pe care să fi putut vota toți alegătorii europeni”, a mai spus Dacian Cioloș.

Cioloș a vorbit și despre numirea sa în fruntea grupului Renew Europe (Înnoim Europa).

„Este în primul rând rezultatul unui vot, nu știu dacă putem vorbi despre o realizare personală. Am fost votat. Am candidat pentru că, așa cum am spus și în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, noi mergem în Parlamentul European să aducem Europa în România și mergem acolo ca să milităm pentru un echilibru în abordările politicii de acolo între Estul și Vestul Europei. Pentru că multă vreme politica europeană a fost dominată - și e dominată și acum - foarte mult de vestici. Noi credem că Europa poate fi echilibrată atunci când și esticii vor avea un cuvânt de spus”, a explicat Dacian Cioloș.

El a adăugat că în perioada următoare mai multe grupuri politice s-ar putea alătura grupului Renew Europe.

„Vom fi parte a majorității politice din Parlament, care va susține președintele Comisiei Europene indiferent cine va fi el”, a mai spus Dacian Cioloș la Digi24.