Deputat USR: Angajații la stat câștigă cu 2.000 de lei mai mult decât cei de la privat

În luna septembrie, salariul mediu net la stat a fost de 4.235 lei, în timp ce la privat salariul mediu net a fost de doar 2.218 lei, arată deputatul USR Claudiu Năsui. „Sunt bugetarii cu atât mai productivi decât restul românilor din economia privată, încât să se justifice această diferență care tot crește?”, se întreabă parlamentarul USR. Sau explicația ține doar de apropierea de centrii de putere în stat?

„Salariul mediu în întreaga economie a fost de 2.688 lei net (stat și privat). La stat a fost de 4.235 lei net pe lună, pe când în privat a fost de aproximativ 2.218 lei. O diferență de 2.017 lei net. Salariul mediu la stat în luna septembrie a fost deci aproape dublu celui din privat (mai precis este cu 91% mai mare)”, arată Claudiu Năsui, într-o postare pe contul său de Facebook.

„De ce această diferență? Pe scurt, cu cât este cineva mai aproape de centrii de putere în stat, cu atât i se întâmplă lucruri mai bune: salarii mai mari, pensii speciale, zile libere mai multe, vouchere de vacanță, zi scurtă vineri, cursuri de «formare continuă» la mare și la munte, etc. Diferența aceasta enormă o știam deja. S-a scris despre ea și cu ocazia legii salarizării. Doamna Olguța Vasilescu chiar ne dădea și o explicație a acestui lucru. Angajații statului, ne spunea ea, sunt plătiți mai bine pentru că sunt mai bine pregătiți decât restul românilor. Evident că nu este așa, ei sunt doar blindați cu hârtii. Dacă ar fi fost, într-adevăr, mai bine pregătiți, am fi văzut asta atunci când interacționăm cu statul. Am fi văzut ceea ce ei tot numesc «performanță» în funcția publică. Am fi văzut educație de calitate, sistem de sănătate care nu te omoară, kilometrii de autostradă și nu doar kilometrii de studii de fezabilitate care nu se materializează în nimic. Nu am fi văzut manuale școlare avizate chiar de ministerul educației, dar pline de greșeli ridicole”, mai scrie deputatul USR.

Acesta arată și că, mai importantă decât diferența în sine, este evoluția acesteia. „Dacă în ianuarie 2017, când a venit PSD-ALDE la guvernare, salariu mediu în privat era de 1.966 lei și cel de la stat de 3.320 lei, exista deci o diferență de 1.354 lei. Acum, această diferență a crescut la 2.017 lei. Adică însăși diferența între cele două salarii a crescut cu 49%. Foarte mult”, scrie Năsui.

„Am văzut cum justifica doamna Vasilescu diferența dintre salarii de acum un an. Dar cum justifică creșterea atât de mare a diferenței? Sunt bugetarii cu atât mai productivi decât restul românilor din economia privată, încât să se justifice această diferență care tot crește?”, își încheie deputatul USR postarea.

