Deputatul PSD Marcel Ciolacu neagă într-o postare pe Facebook că ar fi avut o altercaţie cu Liviu Dragnea, precizând că au avut o discuţie în care i-a spus clar liderului PSD că îşi menţine libertatea de a se întâlni oricând cu oricare dintre colegii săi.

Deputatul PSD Marcel Ciolacu neagă că ar fi avut o altercaţie cu Liviu Dragnea FOTO: Facebook

"Ceea ce au declarat astăzi unii politicieni din opoziţie despre o presupusă altercaţie cu domnul Liviu Dragnea este un neadevăr. Am avut o discuţie cu preşedintele PSD, în care i-am spus foarte clar că îmi menţin libertatea de a mă întâlni cu oricare dintre colegii mei de partid, oricând doresc", precizează Ciolacu într-o postare pe Facebook.

De asemenea, el consideră "că decizia deputaţilor PSD de a nu vota moţiunea împotriva domnului Tudorel Toader a fost una corectă".

Deputatul USR Iulian Bulai a relatat miercuri că preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi deputatul PSD Marcel Ciolacu s-au certat zgomotos la şedinţa Biroului Permanent, Bulai spunând că a văzut doi oameni care aproape ar sări unul la gâtul celuilalt.

”Şedinţa de astăzi a Biroului Permanent a fost una cu multă tensiune. Nu l-am mai văzut niciodată pe preşedintele Dragnea atât de tulbure, agitat şi pus pe ceartă cu absolut toţi interlocutorii”, scrie Bulai pe pagina sa de Facebook.

El precizează că opoziţia a solicitat din nou prezenţa în Parlament a premierului Dăncilă, prin instrumentul orei prim-ministrului, fiind a zecea solicitare în acest sens, însă prim-ministrul nu va veni pentru că va fi plecată în Bulgaria şi Qatar.

În schimb, Liviu Dragnea a solicitat prezenţa premierului în Parlament pe data de 14 noiembrie. ”Până acum o protejau de Parlament, acum o invită ei la Parlament. Aparent, DUPĂ şedinţa CEx a PSD”, mai scrie deputatul.

”Spre finalul şedinţei, a intrat în sală deputatul Ciolacu. Cu care preşedintele Dragnea s-a certat zgomotos preţ de mai multe minute, până la ieşirea din sală. Nu am văzut violenţă fizică. E drept, am văzut doi oameni care aproape ar sări unul la gâtul celuilalt. Preşedintele Dragnea pierde puterea în partid. Disperarea asta am simţit-o astăzi. Certând toţi colegii interlocutori din coaliţia de guvernare, opoziţia şi presa. Acest dublu condamnat penal trebuie să plece din fruntea Parlamentului. Avem oameni mult mai buni care ar putea să conducă inima democraţiei din România”, încheie Iulian Bulai.

