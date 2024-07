Dispută în guvern pe marginea testelor antidrog. Ciolacu: Predoiu a „pus căruţa înaintea cailor”. Replica ministrului de Interne

Testele antidrog și durata suspendării permiselor auto în funcție de rezultatele acestor teste a ajuns subiect de dispută politică în coaliție. Premierul Marcel Ciolacu i-a reproșat ministrului de Interne Cătălin Predoiu, în ședința de guvern de joi, în care s-a modificat ordonanța de urgență privind siguranța rutieră, că „a pus căruţa înaintea cailor” când a fost adoptată prima formă a ordonanței. În replică, Predoiu s-a simțit „obligat” să răspundă „reproşului premierului” și a spus că ordonanța a fost în dezbatare încă de anul trecut, mai multe mai multe instituții guvernamentale contribuind la ea.

Premierul Marcl Ciolacu a anunțat joi, la începutul ședinței de guvern, că ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră va fi modificată în privința suspendării permisului de conducere până la finalizarea testelor antidrog în laboratoarele de medicină legală.

„Am cerut Ministerului de interne să ţină cont de observaţiile societăţii civile, pentru că aşa este firesc. Dacă statul nu are capacitatea administrativă de a rezolva problema testării într-un termen rezonabil, nu trebuie să-i pedepsim pe români”, a declarat Marcel Ciolacu.

El i-a făcut un reproș direct ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pentru adoptarea primei forme a ordonanței.

„Vom monitoriza foarte atent în continuare problema testării antidrog, doar aşa putem preveni tragedii precum cea de la 2 Mai. Ministerile Sănătăţii şi Afacerilor Interne vor prezenta lunar o analiză comună despre capacitatea de respectare a termenului de 72 de ore. Pregătim inclusiv norme privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor în vederea testării antidrog. Vor fi gata în cinci zile de la intrare în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă de azi. Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi în viitor nu va pune căruţa înaintea cailor. Domnul ministru oricum va ieşi la briefing şi va explica românilor modificările de azi”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Predoiu, replică la „reproşul premierului”

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a răspuns după ședința de guvern reproşurilor premierului Ciolacu, arătând că ordonanţa de urgenţă care prevede testarea şoferilor cu drug test nu este un „demers individual” al ministerului și că se află în dezbatere încă de anul trecut.

„Ce aş vrea să precizez, sunt obligat să o fac faţă de Ministerul de Interne şi colectivul de muncă şi faţă de PNL, vizavi de reproşul premierului, pe care l-aţi văzut cu toţii, faptul că dezbaterea publică asupra proiectului de Ordonanţă a început în toamna anului trecut, în octombrie. Pe parcursul dezbaterii publice de la MAI, în mod repetat, în scris dar şi verbal, prin reprezentanţii IML, Ministerul de Interne a fost informat de către reprezentanţii INML asupra faptului că pot efectua, din această vară, analize toxicologice, în temern rezonabil, de 3 până la maxim 7 zile, menţionând de asemenea că investiţiile în capacitatea de analiză a instituţiilor de medicină legală vor creşte”, a declarat Cătălin Predoiu după ședința de guvern.

El a mai spus că au fost informaţi în aceste dezbateri publice cu privire la toate punctele de vedere exprimate în legătură cu modalităţile în care să crească siguranţa pe drumurile publice, aşa cum li s-a cerut.

„Această ordonanţă nu este un demers izolat al MAI, este o măsură care se înscrie într-o politică pe care am cerut-o şi am impus-o la MAI, încă de la preluarea mandatului. A fost în mod repetat citată trunchiat declaraţia subsemnatului în sensul că lupta cu drogurile a fost pierdută. Este o declaraţie mai largă, pe care am făcut-o la preluarea mandatului şi nu la jumătatea lui, şi care a inclus şi comandamentul de a întări această luptă, de a iniţia măsuri împotriva traficului şi consumului de droguri, inclusiv la volan şi de a câştiga această luptă”, a mai afirmat Predoiu.

Proiectul ordnanței de urganță „a stat în dezbatere publică din octombrie (anul trecut - n.r.), numeroase întâlniri cu societatea civilă şi alte instituţii la Ministerul de Interne. Consider, ca responsabil al ministerului, că aparatul din minister a procedat corect şi a îndeplinit ca la carte fiecare etapă procedurală şi şi-a întemeiat demersul pe toate informaţiile aflate la dispoziţie şi dobândite în dezbaterea publică”, a mai precizat ministrul de Interne.

