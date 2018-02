Dragnea: Șeful SPP folosește instituția pentru a influența oameni din Guvern și din partide

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, spune că şeful SPP, Lucian Pahonţu, foloseşte, de foarte mulţi ani, angajaţi ai acestei instituţii pentru a colecta informaţii şi pentru a încerca să influenţeze oameni din Guvern și din partide, potrivit Agerpres.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Nu am venit cu SPP, am venit cu un colaborator care e şofer. Fac asta de ani de zile, nu beneficiez, nu am avut de când sunt preşedintele Camerei relaţii instituţionale cu SPP, adică să beneficiez de pază, protecţie, maşini şi alte facilităţi, am refuzat de la începutul mandatului să fac lucrul acesta pentru un motiv foarte serios: nu am încredere în şeful acestei instituţii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu de mult că de foarte mulţi ani îşi depăşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte această instituţie, angajaţi ai acestei instituţii să colecteze informaţii, pe de o parte, iar pe de altă parte, să încerce să influenţeze, câteodată a şi reuşit, oameni din Guvern, din partide într-un sens sau altul”, a spus Dragnea la România Tv.

El a adăugat că şeful SPP mergea la parchete sau vorbea cu procurori şi judecători pentru a transmite „anumite mesaje”.

„Ştiu din anii trecuţi că avea o practică foarte nocivă, nu am informaţii că ar fi terminat cu aceste practici, că mergea pe la parchete, instanţe sau vorbea cu procurori, judecători, transmiţând anumite mesaje. Toţi cu cei care am vorbit spuneau că majoritatea mesajelor erau, practic, de la dumnealui, în schimb spunea că vin de la preşedinţi, de la preşedintele de dinainte sau de la preşedintele actual. Majoritatea celor care mi-au spus acest lucru de-a lungul timpului mi-au spus că asta este părerea lor pentru că niciunul nu credea că preşedintele României şi cel de dinainte şi cel actual l-ar fi folosit”, a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a spus că majoritatea miniştrilor a luat ca un fapt că ofiţerii SPP trebuiau să transmită şefului instituţiei ce au făcut.

„Ce informaţii să culeagă acest om despre un ministru ca să-l protejeze? Sincer, ce informaţii poate culege să-l protejeze. Dimpotrivă, majoritatea miniştrilor cu care am vorbit, nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă, toţi luau ca un fapt că ofiţerii SPP trebuie să transmită lui Pahonţu unde am fost, ce am făcut”, a mai subliniat Dragnea.

El a adăugat că vicepremierul Paul Stănescu a spus acest lucru „cu subiect şi predicat”.

„Unde scrie în fişa postului la SPP, la şeful SPP, că trebuie să se bage în chestiuni politice, în viaţa internă a partidelor, în influenţarea membrilor Guvernului? Asta este într-adevăr o chestiune de securitate naţională”, a adăugat Dragnea.

Șeful PSD a mai spus că nu crede că preşedintele Klaus Iohannis ar fi interesat unde merge un ministru şi cu cine se întâlneşte, subliniind că nici şeful statului nu este protejat.