Dragnea: Șeful SPP i-a transmis lui Paul Stănescu că eu voi fi executat în martie

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară că mai mulţi colegi din PSD l-au avertizat că şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost „implicat mai multe decât era cazul: în Guvernul Tudose”. Dragnea a susţinut că Pahonţu i-ar fi transmis lui Paul Stănescu că el o să fie „executat”, „undeva prin martie”.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Liviu Dragnea a afirmat că se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Mihai Tudose şi PSD şi chiar coaliţie, care nu putea duce la nimic bun.

Liderul PSD a spus că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern.

„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat liderul PSD, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a spus că nu o vede pe Viorica Dăncilă să se lase influenţată sau speriată.

„Cine nu trece doar în glumă prin Bruxelles are şi puterea interioară, şi curajul să reziste şi să respingă orice propuneri de genul asta, pentru că are puterea să înţeleagă că trebuie să îndeplinească misiunea dată prin votul Parlamentului, aceea de a aplica programul de guvernare. Nu o văd pe doamna Viorică Dăncilă să se lase influenţată sau, şi mai rău, să se lase speriată. Am foarte mare încredere, nu o văd să se lase ademenită”, a afirmat liderul PSD.

Dragnea a mai spus că speră ca, măcar acum, toată lumea să înţeleagă că PSD nu cedează: „Nu vrem să cedăm votul democratic, votul dat de români. Nu există niciun fel de gest din partea mea sau a domnului Tăriceanu împotriva valorilor europene”.

Liviu Dragnea l-a mai atacat în trecut pe Lucian Pahonțu. În noiembrie anul trecut, preşedintele PSD l-a acuzat pe şeful SPP că încearcă să facă racolări în PSD, numindu-l pe acesta „poştaşul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea a refuzat să facă alte precizări, spunând că pot oferi informaţii cei pe care şeful SPP i-a abordat.

De asemenea, luna aceasta, după ședința CEx în urma căreia s-a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, preşedintele PSD a fost întrebat ce anume l-a schimbat pe Mihai Tudose, iar liderul social-democrat a răspuns că există într-o instituţie un „personaj veninos” care a făcut mult rău. Dragnea nu a dorit să spună despre cine este vorba, dar a dat asigurări că acest personaj nu va face acelaşi lucru şi cu următorul premier. Ulterior, secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a precizat că Liviu Dragnea s-a referit la șeful SPP.