După ce Ciolacu l-a lăsat fără 620 de milioane pentru 2024, Nicușor Dan îl ironizează: Apropo de șmecheria care distruge România

Capitala rămâne fără 620 de milioane de lei în bugetul pe 2024. Adică mai puține tramvaie, autobuze electrice și mai puțini bani pentru investiții, avertizează primarul Bucureștiului, Nicușor Dan. Supărat pe bugetul Capitalei, edilul a ironizat o afirmație din trecut a premierului Marcel Ciolacu care spunea, „șmecheria a distrus România”.

Nicușor Dan: "Adică o alocare pentru municipiul București cu 620 de milioane de lei mai puțin decât în alocarea din 2023. 620 de milioane de lei înseamnă 60 de tramvaie noi cum sunt cele care circulă în București sau 100 de autobuze electrice sau, știți că am fost ieri la Glina și am povestit acolo cum am muncit cu toții trei ani să salvăm 650 de milioane de lei fonduri europene să plătim stația de epurare din bani europeni și nu buget local.

Noi am muncit trei ani să salvăm 650 de milioane de lei și acum vine Guvernul și ne spune: foarte bine, dați-ni-i nouă pe ăștia. Asta, apropo de șmecheria care distruge România.

În ipoteza în care bugetul rămâne așa, o să trebuiască să ne încadrăm în el și atunci o să diminuăm proporțional investițiile pe care le facem așa cum ați spus dvs în lucrări de infrastructură, investițiile pe care le avem în consolidări, investițiile la spitale."

