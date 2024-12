Elena Lasconi a declarat, după ce CCR a validat turul întâi al alegerilor, că românii trebuie să rămână uniți pentru ca Rusia să fie ținută departe de țara noastră și că își propune să fie un președinte care să unească pe toți cetățenii. Candidata USR la prezidențiale a mai spus că a avut deja discuții cu câțiva lideri privind susținerea în turul doi, iar mâine va sta de vorbă cu PSD. Ea consideră că liderii politici ar trebui să își asume un guvern de uniune națională pro-european format din PSD, PNL, USR și UDMR, iar premierul poate fi tehnocrat sau chiar social-democrat.

„Mulţumesc tuturor celor implicaţi în respectarea legii şi a Constituţiei şi, mai ales, pentru că au ascultat vocile românilor. Vreau să vă mulţumesc că nu v-aţi jucat ruleta rusească cu democraţia din România şi cu acest drept sfânt de a vota liber. Sunt o susţinătoare fermă a legii şi a Constituţiei. Dumnezeu ne va ajuta şi de această dată să rămânem uniţi, să luptăm pentru democraţie şi să ţinem departe Rusia de ţara noastră. Ca preşedinte, voi uni toţi românii. Haideţi să facem o Românie puternică în Europa. Putem doar împreună să facem acest lucru. Şi le spun tuturor liderilor politici din România: să nu devieze cursul naţiunii noastre. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a afirmat Elena Lasconi, într-o conferință de presă susținută luni la sediul USR.

Întrebată dacă începe negocierile pentru o susținere în turul doi la prezidențiale, Lasconi a răspuns: „Deja am avut discuții cu câțiva lideri. Mâine sper să avem discuții cu PSD”.

„Deja am avut discuții cu câțiva lideri. Mâine sper să avem discuții cu PSD. Dar vreau să îi atrag atenția domnului Ciolacu că în momentul ăsta atât de important și de critic pentru viitorul României noi nu avem nevoie de liant, avem nevoie de oameni de stat care să își asume drumul democratic proeuropean și pro-NATO al României. Pentru că deja vedem că bursa este în cădere liberă, aș vrea să le atrag atenția tuturor primarilor, indiferent ce culoare politică au, să țină cont de faptul că mulți dintre ei au proiecte pe fonduri europene care s-ar putea, mai mult ca sigur, dacă nu ne mobilizăm să luptăm acum pentru democrație, să rămână fără finanțare. Sunt foarte multe lucruri, sunt foarte multe repercusiuni pe care le au românii și România în relație cu Europa și cu Statele Unite ale Americii. Noi ne dorim aici investitori, ne dorim să creăm locuri de muncă, ne dorim să garantăm pensiile bunicilor noștri și nu ne jucăm cu asta”, a mai spus lidera USR.

Întrebată dacă USR ar fi dispus să intre într-o coalitie guvernare cu PSD, Elena Lasconi a replicat: „Pentru mine este importantă România și sunt importanți românii. În momentul ăsta nu mai vorbim despre partide, nu mai vorbim despre politicieni și nu mai vorbim despre candidați. În momentul ăsta este vorba doar despre România. Fără orgolii, respectăm partenerii noștri și pentru că îi respect voi vorbi cu fiecare dintre ei. Pentru că ei reprezintă vocea românilor”.

„Cred că trebuie să ne asumăm asta și cred că ar fi bine să avem un guvern de uniune națională proeuropeană. Aici e vorba despre interesul României. Încă o dată, oamenii au decis duminică. Trebuie să facă parte PSD, trebuie să facă parte PNL, trebuie să facă parte USR și UDMR”, a completat Lasconi.

De asemenea, Lasconi a vorbit despre cine ar putea fi premier.

„Aici putem discuta. Tocmai de asta trebuie să aștept să negociem. Pentru că eu sunt dispusă să negociez cu fiecare formațiune în parte. Acum nu mai este vorba despre partide. Suntem după al 12-lea ceas și trebuie să ne mobilizăm, pentru că am pierdut câteva zile, pentru că s-a făcut renumărarea, celălalt contracandidat oricum a făcut dintotdeauna o campanie netransparentă fără cod și își face de cap peste tot, pe toate rețelele sociale, iar noi am respectat legea, așa că am pierdut câteva zile. Cred că domnul Bolojan înțelege care sunt procentele și eu sunt sigură că are maturitatea să înțeleagă că poate ar putea să fie un premier din altă parte. Am putea să luăm în calcul și un premier tehnocrat, de ce nu?”, a mai explicat președinta USR.

Ea a adăugat că Marcel Ciolacu ar trebui să o susțină la turul al doilea.

„Da, ar trebui să facă lucrul acesta, să mă susțină și să pună în mișcare toată mașinăria de partid pentru asta, pentru că nu e suficientă o declarație”, a afirmat Lasconi, întrebată cum îl va convinge pe pe Marcel Ciolacu să spună cu subiect și predicat că vă va susține.

Anterior, Marcel Ciolacu a declarat, după ședința de luni a Consiliului Politic Național al partidului, că PSD nu va susține pe niciunul dintre cei doi candidați din turul al doilea al alegerilor prezidențiale și „românii trebuie să hotărască singuri ce este mai bine pentru ei”.

Editor : Ana Petrescu