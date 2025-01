Elena Lasconi a precizat că nu are fixată nicio întâlnire cu Nicușor Dan și că acesta nu a contactat-o, întrebată marți seară la Digi 24 dacă se va vedea cu primarul Capitalei zilele următoare, dar a precizat că e deschisă dialogului. Despre datele sondajului de opinie prezentate de edilul general, președinta USR a spus că nu are încredere în sondaje, însă partidul va comanda niște cercetări de piață.

„Nu am fixată nicio întâlnire cu domnul Nicușor Dan. Nu m-a contactat, așa cum nu m-a contactat nici atunc când și-a anunțat candidatura și a spus că a anunțat toate partidele și liderii partidelor. Dar l-am contactat eu înainte de asta și nu mi-a răspuns. Dar aștept să îmi facă o invitație și eu sunt deschisă dialogului”, a declarat Elena Lasconi, marți seară la Digi 24, întrebată dacă a fost contactată de Nicușor Dan pentru a avea o întrevedere cu acesta, așa cum a spus edilul general zilele trecute.

Președinta USR a mai spus că nu are încredere in sondaje, chestionată cum comentează sondajul prezentat de Nicușor Dan care îl dă pe Călin Georgescu la peste 40% în intenția de vot.

„Da, am auzit declarația (lui Nicușor Dan - n.r.), dar eu nu am încredere în sondaje. După cum bine știți, înainte de alegerile prezidențiale nimeni nu îmi dădea nicio șansă. O să comandăm și noi sondaje de opinie. Revin. Eu am fost votată de peste 1,7 milioane de români, asta înseamnă voturi în saci și nu după sondajele de opinie”, a explicat Lasconi.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat, luni la Antena 3, că va avea o întâlnire cu Elena Lasconi, în zilele următoare pentru a discuta inclusiv despre aplicarea referendumurilor din Capitală şi majoritatea în CGMB.

„Va fi şi despre alegerile prezidenţiale, desigur, dar sunt şi chestiuni care sunt legate de punerea în practică a referendumurilor pe Bucureşti, de majoritatea pe Bucureşti”, a spus Nicuşor Dan, adăugând că întrevederea va exista dacă este disponibilitate, în zilele următoare.

