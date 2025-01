Nicușor Dan a anunțat, duminică la Digi24, că a comandat un sondaj de opinie care a măsurat, printre altele, încrederea și intenția de vot a românilor pentru potențiali candidați la prezidențiale. Primarul Capitalei, care candidează la alegeri, a spus că datele obținute arată că în topul clasamentului la intenția de vot este Călin Georgescu, cu peste 40%, urmat de Crin Antonescu.

„Am făcut un sondaj, am cercetat mai multe lucruri, am cercetat notorietatea, da, ceea ce e ceva oarecum firesc. Toți oamenii despre care vorbim, inclusiv eu, avem o notorietate destul de mare. Top trei, cred că peste 98% sunt și Marcel Ciolacu, că e prim-ministru, și Elena Lasconi, ei sunt peste 98-99%. Pe încredere, Călin Georgescu este omul cu cea mai mare încredere din clasa politică. Deci el are, într-un sondaj pe care l-am făcut, cam 36-38% încredere și următorul este pe la 26-28%. Următorul este George Simion și după aceea, foarte aproape, domnul Bolojan și eu”, a explicat Nicușor Dan, duminică la Digi24.

„Întrebarea cea mai relevantă este dacă o să candideze sau nu Călin Georgescu, care în toate sondajele de față e în topul preferințelor românilor”, a adăugat el.

Nicușor Dan a mai spus că „pe intenția de vot, rezultatele pe care le-am obținut sunt similare cu cele care circulă în spațiul public, știți că au mai apărut niște informații, nu sunt foarte relevante pentru că s-a și suprapus cu perioada de sărbători, lucrurile sunt în curs, nu sunt stabilizate, dar cam pe-acolo la intenția de vot”.

„Fără discuție, la intenția de vot, primul este Călin Georgescu, în ipoteza în care va candida, undeva peste 40%. Și următorii sunt Crin Antonescu și cu mine. Diferența de procente este aproximativ Călin Georgescu, peste 40% sau în jur de 40%, Crin Antonescu și cu mine, între 15% și 25%, cam așa ceva”, a completat Nicușor Dan.

El a adăugat că Marcel Ciolacu nu a fost testat în sondajul respectiv și în intenția de vot, pentru că partidele din coaliție anuntaseră că susțin un candidat comun și anume pe Crin Antonescu.

„Pe Marcel Ciolacu nu l-am testat, tocmai mergând pe informația pe care am avut-o, că o să fie un candidat unic al coaliției care n-o sa fie președintele unuia dintre cele trei partide”, a explicat edilul general.

