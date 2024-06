Elena Lasconi obține cele mai multe locuri în Biroul Național din USR. Cum arată noua conducere a partidului

Echipa susținută de noul președinte al USR, Elena Lasconi, a obținut opt din cele 24 de poziții din Biroul Național al formațiunii, după votul la congresul de sâmbătă.

Cei 24 de membri ai Biroului Național au fost aleși prin votul celor 600 de delegați care au participat la Congresul extraordinar USR, organizat sâmbătă, 29 iunie 2024.

Potrivit statutului USR, cel de-al 25-lea membru al Biroului Național este președintele partidului, ales prin votul electronic al tuturor membrilor.

„Când am vorbit despre reconstrucția partidului, nu am aruncat vorbe în vânt. Eu am promis – și de asta mă țin – că voi aduce voci reprezentative din partid, alese democratic, la aceeași masă și vom arăta împreună că USR este singura speranță pentru o Românie care pare că s-a colorat toată în roșu. România merită un viitor bun și, împreună, o echipă USR unită și puternică poate să construiască acest viitor pentru țara noastră. Am încredere în colegii mei, am încredere în toți oamenii de bună-credință din țara asta care înțeleg că nu reconstruim un partid, ci o mișcare menită să ducă la bun sfârșit ce am început în 1989”, afirmă Elena Lasconi, președinta USR.

Cei 24 de membri ai Biroului Național al USR sunt, în ordine alfabetică:

1. Armand Clotilde-Marie-Brigitte

2. Baciu Cristian-Mihai

3. Bogdan Horia-Daniel

4. Coliban Allen

5. Costescu Anisia-Georgiana

6. Dinică Silvia-Monica

7. Drăgoescu Cezar-Mihail

8. Echert Adrian

9. Fritz Dominic Samuel

10. Gârbacea Florin-George

11. Ion Stelian-Cristian

12. Mălureanu Liviu

13. Mihaiu Radu-Nicolae

14. Miruță Radu-Dinel

15. Moșteanu Liviu-Ionuț

16. Murariu Oana

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

18. Nistor Andrei

19. Prună Cristina-Mădălina

20. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

21. Tanasă Ștefan

22. Țoiu Oana-Silvia

23. Vasile-Voiculescu Vlad

24. Wiener Adrian

