Eugen Teodorovici: Mă aştept ca preşedintele să retrimită Parlamentului proiectul de buget

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminică seara, că este posibil ca proiectul Legii bugetului de stat pentru 2019 să nu fie promulgat de preşedintele Klaus Iohannis şi să fie retrimis Parlamentului, pe fondul criticilor aduse recent de preşedinte bugetului propus de PSD-ALDE.



FOTO: INQUAM PHOTOs - Octav Ganea

"Dacă noi în acest an avem plus 50 de miliarde de lei pentru investiţii, cum să spui că neglijăm? Dacă educaţia în acest an are 47% mai mult ca buget decât anul trecut? Noi ne-am angajat cu sindicatele din educaţie că vom creşte faţă de anul trecut cu 15% şi creşterea este de 47% pentru educaţie, la sănătate cu 12%. Este prima oară când sănătatea are acoperită întreaga finanţare pe cele 20 şi ceva de programe de sănătate. Sincer, chiar nu înţeleg care sunt argumentele. Măcar să văd şi eu un argument, la fila nu ştiu care, la capitolul cutare...", a spus Teodorovici.



Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Iohannis pe marginea bugetului, şeful de la Finanţe a răspuns: "Nu am vorbit, pentru că nu a sunat".



"Eu cred că atunci când e ceva neclar, eu aşa am procedat de fiecare dată, întreabă-l, pentru că noi postăm pe site, sunt date publice, eu nu am avut undeva închis bugetul. În Parlament se ştia foarte clar cu ce s-a mers, în comisii, totul a fost public. Nu s-a umblat pe ascuns. Dacă erau neclarităţi, foarte bine, nu domnia sa, că poate e prea sus, dar un consilier al domniei sale poate să mă sune, are telefonul meu mobil, oricând: "Uite Eugen vreau aşa, nu mi-e clar aici, care sunt argumentele?" Ca să pot să dau o explicaţie. Dacă nu sunt întrebări înseamnă că totul este foarte clar. (...) Dar la felul în care declară domnia sa, mă aştept să îl dea înapoi", a menţionat Teodorovici, la Antena 3.

Președintele Klaus Iohannis consideră că bugetul pe 2019, adoptat vineri de Parlament, „arată disprețul total al coaliției majoritare față de așteptările românilor” și „reprezintă cel mai elocvent exemplu al unei guvernări care amanetează viitorul românilor”.

sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,

,