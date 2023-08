Familia primarului Dordulea apare într-un tablou alături de Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu. „Rețelele feudale împânzesc țara”

Figura primarului PSD Ion Dordulea apare, alături de cea a fiului său, Ionuț Doldurea – patronul stației ilegale de GPL unde au avut loc explozii puternice sâmbătă în Crevedia - într-un tablou cu dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor, care îi include pe Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu. Pictura se află într-un restaurant deținut de familia politicianului în Caracal. Totodată, Ion Dordulea apare ca unul dintre cei 7 cei mai mari donatori ai PSD în anul alegerilor din 2020, potrivit unui document obținut de G4Media.

Cristian Citre, jurnalist Digi24: A doua figură masculină după Neagoe Basarab este de fapt un nepot al lui Neagoe Basarab și apare pictat Ionuț Doldurea. În stânga lui Constantin Brâncoveanu este pictat Ion Doldurea, în calitate de unchi al lui Constantin Brâncoveanu.

Vedem această nevoie de legitimare istorică. Nu este singurul caz din politica „dâmbovițeană” în care baronii locali se vor pictați sau reprezentați în statui. În biserică nu mai vorbesc. Dacă au contribuit cu o sumă consistentă pentru ctitorirea unei biserici, acolo sunt clar pictați.

Mircea Cosma, fostul baron PSD de Prahova, era foarte jignit de titulatura de „baron”. Spunea că este „conte”, pentru că își identificase o ascendență din secolul XIII, un titlu de conte care l-ar fi primit un anume Cosma, despre care el spunea că este un înaintaș al său. Politicianul spunea că este conte pentru că este președinte de consiliu județean iar „conte” vine de la „comitat”, care ar fi județul. Baronul ar fi doar primarul care a domnit peste o localitate.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Aceste rețele feudale împânzesc România. Ele sunt interpartidice și n-au decât un singur interes: acela de a avea acces la resurse publice și private. Asta se întâmplă și aici. Legitimitatea se câștigă inclusiv istoric.

Fostul președinte al CJ Prahova îmi spunea într-o discuție pe care am avut-o acum vreo 15 ani la Bruxelles că este un conte, că are înscris din partea unei liste maghiare de conți că este urmaș de conte, deci își asuma această identitate, pentru că asta îi permitea să se legitimeze mai bine cu supușii săi. Asta se întâmplă și la Caracal și în multe părți. Am glumit când i-am numit baroni dar și-au luat foarte în serios titlul de baroni.

În realitate, pentru că nu există o activitate politică intensă în orașele mici și în zona rurală avem forme de organizare cvasifeudală care rezistă în timp și care pun într-adevăr mari probleme statului, pentru că statul modern nu poate funcționa cu grupări tribale, care încearcă pur și simplu să preia controlul asupra diferitelor resurse.

Este vorba despre afaceri cu gaz lichefiat care au însemnat zeci de milioane de lei câștig din momentul în care domnul Doldurea a devenit primar de Caracal, din 2020. Deci în 3 ani de zile, nu vorbim doar de punctul de la Crevedia, ci de 3 sau 4 firme care desfășoară afaceri în această zonă, care au contracte și cu statul, adică cu autorități locale, cu primari care nu sunt doar PSD. M-am uitat peste listă. Am văzut foarte mulți primari PNL de asemenea din Ilfov, Teleorman, Prahova, Călărași, Olt. Un asemenea mecanism funcționează inclusiv pe baza legitimării”.

Ion Doldurea, printre cei mai mari donatori din PSD

Primarul din Caracal a ieșit în evidență nu numai prin afacerile de milioane de euro ale familiei, ci și pentru donațiile către partidele politice. În 2020, anul în care a devenit primar, a donat către PSD peste limita minimă impusă de partid, scriu jurnaliștii de la G4Media. Ion Doldurea virase în contul partidului aproape 29 mii de lei.

Numele lui Doldurea apare printre cei doar 7 membri din țară ai acestei formațiuni care au ales să ajute PSD cu sume mai mari, fiind incluși in raportare la categoria „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2020 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară”. Documentul este semnat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, potrivit G4Media.

