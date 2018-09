Firea dezvăluie o discuție cu Dragnea despre prezidențiabilul PSD

Primarul general al Capitalei continuă războiul declarațiilor cu Liviu Dragnea. Gabriela Firea a spus la emisiunea Jurnalul de seară, de la Digi24, că liderul PSD i-a spus că ea poate fi un candidat la alegerile prezidențiale, dacă el nu poate candida „din motive juridice”.

Moderator: Acuzațiile politice la adresa dumneavoastră sunt că, împreună cu Klaus Iohannis, vreți să distrugeți guvernarea PSD, ne-ați răspuns deja acestei acuzații. Cealaltă este că aveți intenții serioase să candidați la președinție și că în felul acesta vreți să vă faceți culoar. Cum răspundeți acestei acuzații?

Gabriela Firea: Eu am avut mai multe discuții cu domnul Dragnea referitoare la acest subiect. Acum, dacă ne tot spunem și public anumite lucruri, sunt datoare românilor să fac anumite afirmații. Domnul Dragnea mi-a spus în câteva rânduri că, dacă domnia sa nu va putea candida din cauza unor motive juridice, eu sunt un prezidențiabil. Și am spus și personal, între patru ochi, și cu martori, că eu nu sunt un prezidențiabil pentru simplul motiv că nu doresc să fiu un prezidențiabil. Chiar dacă dumnealui în aceste zile nu mai crede, dar sper să-și recapete încrederea în seriozitatea mea, sunt un om care dacă a promis că duce la bun sfârșit proiectele început chiar nu se joacă cu vorbele. Și dacă am promis bucureștenilor o viață un pic mai bună măcar... dacă revoluția în trafic promisă de mână cu domnul Dragnea poate că nu o vom reuși, eu încă mai am această încredere că vom reuși să finalizăm și centura ocolitoare a Capitalei, și extralărgirile și supralărgirile pe care le-am început, și podurile și pasajele începute.

Urmăriți AICI înregistrarea integrală.

