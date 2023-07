Firea îl atacă pe Bănescu: Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt. Am ajuns să fim persecutați dacă spunem „Doamne ajută”

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, îl atacă pe purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, într-o postare pe Facebook în care susține din nou că nu a avut nicio legătură cu cazul „azilelor groazei” din Ilfov. Reacția vine după ce Bănescu a părut să lanseze un atac la adresa Gabrielei Firea, într-o serie de postări pe platforma socială.

„Toată viața mi-am dedicat-o oamenilor! Am ajutat oameni ca simplu cetățean, ca jurnalist, în orice funcție publică pe care am deținut-o și stă mărturie toată activitatea mea, toată viața mea. „Oamenii pe primul loc!” nu a fost pentru mine un simplu slogan de campanie, ci un crez. Nu am ezitat vreodată să întind o mână de ajutor și îmi cunosc sufletul sute, mii de oameni pe care i-am sprijinit în toți acești ani”, se arată în postare.

„Sunt un om cu iubire și frică de Dumnezeu. Familia mea este cu iubire și frică de Dumnezeu. Nu suntem niște farisei! Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem „Doamne ajută”!”, a continuat ea.

Vasile Bănescu a publicat săptămâna aceasta un mesaj pe Facebook în care, fără să mențione nume, a scris: „să spui că nu știi ce se petrece într-un stabiliment public destinat unor persoane călcate în picioare de suferințe inimaginabile, deși ești cățărat suficient de sus încât să poți vedea nu doar în curtea proprie, ci până departe, a te lepăda de orice răspundere după care adaugi un grăbit „Doamne ajută”, e proba supremă de abjecție și cinism.”

„Monştrii adevăraţi au adesea chip agreabil uman, apar la tv, susţin cauze filantropice, se oferă să se sacrifice pentru binele nostru cetăţenesc şi sunt, desigur, «credincioşi». Exact după chipul şi asemănarea celui care-i inspiră: «tatăl minciunii», marele denigrator al Domnului în faţa omului, marele sabotor al Binelui, marele scamator care truchează realitatea, rânjind din spatele ei, marele clovn care-l maimuţăreşte pe Dumnezeu, dar care descinde azi elegant, îmbrăcat impecabil, vorbind retoric despre orice, promiţând marea cu sarea şi mierea cu laptele, mimând convingător situarea sa exclusiv în slujba binelui comun, invocându-L oricând ca martor pe însuşi bunul Dumnezeu, neuitând să adauge şi ceea ce a făcut el cândva pentru El”, se arată într-un alt mesaj al lui Vasile Bănescu, în care de asemenea nu a fost rostit niciun nume.

Mesajele legătură cu ancheta procuroriilor DIICOT la centrele pentru persoane vârstnice din județul Ilfov unde au fost descoperite condițiile inumane în care erau ținuți sute de bătrâni.

Potrivit relatărilor din presă, consiliera lui Firea, Ligia Gheorghe, a fost vicepreședinta unei asociații care deținea unul dintre centrele groazei vizate de ancheta DIICOT, iar sora Gabrielei Firea lucra în instituția care ar fi trebuit să verifice azilele groazei. Firea susține că prin aceste afirmații se încearcă scoaterea ei din viața politică.

Ligia Gheorghe a cerut să fie suspendată din funcție pe durata anchetei DIICOT, „pentru a nu afecta percepția publică privind activitatea ministrului Gabriela Firea și a ministerului”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Familiei.

În presă au apărut informații privind o presupusă implicare a surorii ministrului Gabriela Firea în activitatea căminelor de bătrâni anchetate de DIICOT. Ministrul a reacționat și a spus că „se încearcă intimidarea mea, compromiterea imaginii mele, scoaterea din viața politică”.

