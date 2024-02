Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus că decizia de a-l demite pe șeful APIA îi aparține și este motivată de incompetența acestuia. "A fost decizia mea. Am discutat și-n partid. Am spus incompetența pe care o are domnul Lupu. A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români. Și am luat această decizie", a spus ministrul social-democrat despre hotărârea de a-l elibera din funcție pe liberalul Ionuț Lupu, director general al APIA. Întrebat de jurnaliști dacă s-a consultat cu liberalii în această privință, el a precizat că "funcția de director general al APIA este funcție publică, nu politică", dând de înțeles că nu trebuia să își anunțe decizia.

"Da (mi-a aparținut decizia de a-l demite pe șeful APIA - n.red.). A fost decizia mea. Am discutat și-n partid. Am spus incompetența pe care o are domnul Lupu. A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români. Și am luat această decizie", a declarat ministrul, cu privire la rațiunile care au stat la baza demiterii liberalului Ionuț Lupu.

"Funcția de director general al APIA este funcție publică, nu este funcție politică", a mai răspuns Barbu, întrebat dacă PNL știa de această demitere.

În ceea ce privește plângerea făcută la DNA, pentru că ar fi fost constrâns să deblocheze plățile pentru stuful din Delta Dunării, ministrul a spus că Ionuț Lupu nu a fost obligat să facă nicio plată în acest sens.

"Da a facut-o acum o lună de zile, întrebați-l pe domnul Lupu (dacă a fost demis pentru o plângere la DNA în care a denunțat presiuni făcute asupra lui pentru a debloca plățile pentru stuful din Delta Dunării - n.red.). Eu sunt ministru al Agriculturii, APIA se ocupă de plățile subvențiilor fermierilor români", a mai precizat Florin Barbu.

Editor : Andreea Smerea