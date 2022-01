Florin Cîțu: Măsura de sprijin a populației pentru facturi a fost propusă de Virgil Popescu

Florin Cîțu, a vorbit marți seara la Digi24 despre măsurile de ajutor pentru populație, în cazul facturilor la energie, decise în coaliție. „Măsura se prelungește și este mai generoasă. Este aceeași măsură, cu plafonări de prețuri și compensări, și se extinde pe o plajă mai largă, merge și către IMM-uri și către alte instituții”, a spus președintele PNL. El spune că soluția este bună și a fost propusă de ministrul Virgil Popescu. În discuție, Cîțu a criticat PSD pentru că „își arogă merite” pentru niște propuneri care nici măcar nu sunt adoptate în coaliție.

După discuția de aseară din coaliție, măsura se prelungește și este mai generoasă. Este aceeași măsură, cu plafonări de prețuri și compensări, și se extinde pe o plajă mai largă, merge și către IMM-uri și către alte instituții.

Puteam să facem un lucru mai simplu, pe care l-am propus în coaliție. Să revenim la situația de dinainte de reglementarea pieței. Era mult mai simplu. ANRE a venit și a spus că nu se poate face peste noapte, că durează... Și atunci s-a ajuns la formula de compromis pe care tot PNL a propus-o de avea acea măsură extinsă.

Am cerut ca în Parlamentul României să vină ANRE să vină să prezinte un raport de activitate, să vedem acolo cum s-au derulat lucrurile.

În coaliție am propus să nu creștem pensiile mari cu 10%, să creștem pensiile cu 5%, iar cei care au pensie mai mică să primească lunar o sumă, o mie de lei, poate, 1.200 de lei, până în luna martie, ca să poată să-și plătească factura la electricitate. Era mult mai simplă măsura și venea peste măsura de compensare deja, pe care o adoptasem în guvern.

Și noi, și cei cu care am făcut această coaliție, acest compromis la guvernare, dorim binele românilor.

Am văzut, și mă deranjează că partenerii de coaliție vin înainte de a avea o discuție în coaliție despre măsuri, vin și anunță niște măsuri în spațiu public, deși nu se iau măsurile, ies și își arogă niște merite.

Chiar ieri, înainte de a intra în coaliție, am văzut că au prezentat un set de măsuri pe care nici nu le discutasem în coaliție. Foarte bine, am intrat cu ele în coaliție, iar după aceea nu au fost adoptate. Cum ar fi reducerea TVA, de exemplu, nici Ministerul de Finanțe nu a susținat acest lucru. Nu a fost adoptată ca măsură, iar apoi am ieșit și fiecare încearcă să-și aroge niște merite. Nu e vorba despre PSD, PNL, este vorba despre români.

Avem alegeri în 2024, discutăm atunci, acum nu este momentul să arătăm cu degetul.

Dereglementarea s-a făcut peste noapte, a fost simplu. Să vii, să aduci la situația inițială, înțeleg că doar 3 luni de zile, de aceea s-a renunțat în coaliție la această măsură și am agreat cu toții să venim cu prelungirea măsurii pe care PNL a introdus-o în octombrie, cu, bineînțeles, un ecart mai mare, o susținere mai mare de la buget pentru aceste facturi.

Soluția de ieri din coaliție a fost propusă de Virgil Popescu. A propus-o și în guvern. Acum am venit cu o extindere. Nimeni nu știe cum se vor duce prețurile. Sper să aibă dreptate Virgil Popescu când spune că prețurile la gaze vor scădea în aprilie.

Editor : Liviu Cojan