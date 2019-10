Florin Iordache, la Digi24: La moțiune, Opoziția nu va avea mai mult de 220 de voturi. ALDE își neagă propria guvernare

Florin Iordache a declarat la Digi 24, în timpul unui dialog cu Cosmin Prelipceanu, că este supărat pe colegii care au plecat din partid și care vor vota moțiunea depusă de Opoziție. În plus, deputatul PSD spune că este convins că Opoziția nu va avea mai mult de 220 de voturi. Iordache a făcut referire și la foștii colegi de guvernare: „ALDE își neagă propria guvernare, vin să voteze împotriva propriului guvern”, a spus deputatul.

Cosmin Prelipceanu, realizator Jurnalul de Seară: Faceți o ofertă publică, o anunțați, entru parlamentari care să nu voteze la moțiune?

Florin Iordache, deputat PSD: De ce?

Cosmin Prelipceanu: Nu știu, poate ca să nu voteze parlamentarii moțiunea de joi...

Florin Iordache: Nu e nevoie să facem noi o ofertă. Trebuie Opoziția să-și asigure 233 de voturi.

Cosmin Prelipceanu: Zilele astea, noi știm că sunteți în căutare de parlamentari care să nu voteze la moțiune. E adevărat sau fals?

Florin Iordache: Fals!

Cosmin Prelipceanu: De ce este informația, totuși, că sunt oameni cu care ați stat de vorbă și știm și cine sunt ei. Să vă dau un nume? Este vorba despre parlamentari care au plecat de la PSD și care acum sunt la PRO România și care au stat de vorbă cu dumneavoastră, sau dumneavoastră ați stat de vorbă cu ei și le-ați cerut să se întoarcă. I-ați întrebat de ce sunt supărați...

Florin Iordache: Nu...

Cosmin Prelipceanu: Nu căutați parlamentari care să nu voteze la moțiune? Bun, vă întreb altfel. Ce s-a întâmplat de a căzut proiectul dumneavoastră cu votul moțiunii sâmbătă?

Florin Iordache: O parte dintre colegii mei, am văzut, nu au votat, nu au avut cartele, nu au fost prezenți și așa mai departe... Noi ne doream, dacă într-adevăr această moțiune are șanse să strângă 233 de bile, să o votăm cât mai repede. Pentru că colegii din Opoziție au spus că sunt pregătiți să o dezbată. Și atunci, regulamentar era așa: să o citim cât mai repede și, tot regulamentar, după trei zile să o dezbatem. Care este problema?

Cosmin Prelipceanu: Aparent problema este că nu ați avut suficiente voturi pentru asta.

Florin Iordache: Nu știu, stați puțin! Una este programul... că noi ne-am dorit o dezbatere și un vot cât mai repede... dacă cei din Opoziție care au inițiat acest demers doreau și susțineau acest demers, trebuia să îl voteze cât mai repede. Dacă este așa cum spun dumnealor.

Cosmin Prelipceanu: Și totuși nu ați reușit să îi convingeți pe ai dumneavoastră.. Nu a existat o mobilizare, nu vă așteptați... Ce s-a întâmplat? A fost un accident? Adică Paul Stănescu să nu știe să voteze?

Florin Iordache: Păi, nu știu... Dintre cei care au votat sau nu au avut cartele ar trebui să vă dea explicații dumneavoastră, nu mie. Eu știu că a fost o serie de colegi care fie nu au avut cartele, au fost prezenți în sală, fie că au votat, s-au abținut și așa mai departe. Dar nu e un accident pentru noi... Pentru noi era să discutăm și să votăm această moțiune cât mai repede. Aici este problema.

Cosmin Prelipceanu: Paul Stănescu ne-a explicat că „din greșeală”. Pur și simplu a greșit. Expresia lui a fost „Am votat prezent și n-am mai votat programul”.

Florin Iordache: Așa e!

Cosmin Prelipceanu: Pentru dumneavoastră cum e? Paul Stănescu nu e oricine în PSD.

Florin Iordache: Păi dacă a greșit un om, greșeala e omenească... Am înțeles că au mai fost și alții.

Cosmin Prelipceanu: Asta este problema, că au mai fost și alții.

Florin Iordache: Încă o dată. Vă cer dumneavoastră... sau le cer colegilor din Opoziție ca atunci când se va dezbate joia viitoare moțiunea să găsească 233 de colegi care să și voteze această moțiune. Pentru că nu este prima dată când sunt colegi care la indicația liderului de grup semnează, dar nu votează. Aici este problema... Patru voturi cât este (sic!) între 233 și 237 de semnături e foarte puțin.

Cosmin Prelipceanu: De ce credeți că cei 237 care au semnat nu vor vota toți?

Florin Iordache: Deci... ăăă... sunt colegi care nu au citit suficient... ăăă... cel puțin colegii din ALDE care am văzut că au semnat... ăăă... au fost alături de noi în 3 ani de guvernare... își neagă propria guvernare susținută de 3 ani și acum vin să voteze împotriva propriului guvern, pentru că realizările sau ce s-a făcut bun și rău am făcut împreună cu ei. Dar să vă spun eu dumneavoastră că această diferență între 233 și 237 este foarte mică.

Cristian Băcanu, PNL: Domnule Iordache, știți că mai există 7 parlamentari, cel puțin 7 parlamentari, pentru că negocierile continuă, de la dumneavoastră, de la minorități, independenți care au spus că vor vota moțiunea. Și dumneavoastră nu știți care sunt aceștia, ca să puteți să ajungeți la dumnealor. Cum faceți cu aceștia?

Florin Iordache: Păi, nu. Haideți să-i vedem. Știți că până să depună această moțiune, a fost anunțată cu câteva săptămâni înainte. Că au număr mare de semnături, că sunt foarte mulți care doresc. Să-i văd eu, cel puțin la nivelul PSD, decizia este aceea de a merge în sală și nu va vota moțiunea. Deci în aceste condiții vreau să văd și eu acei colegi care vor veni și vor vota împotriva propriului partid și propriului guvern...

Cosmin Prelipceanu: Colegii de la Digi24.ro au stat de vorbă cu senatorul Emanuel Savin, proaspăt plecat de la dumneavoastră. Și a spus așa: „M-am întâlnit zilele astea cu parlamentari PSD, că suntem colegi în Senat. M-au întrebat de ce sunt supărat. De ce am plecat? Să rezolvăm...”. Cum e?

Florin Iordache: Păi nu știu cu cine s-a întâlnit domnul Savin, sau ce supărări are domnul Savin.

Cosmin Prelipceanu: Ce ar putea să însemne „Să rezolvăm!”?

Florin Iordache: Păi nu știu... ăăă, acuma facem dezbatere pe text? Întrebați-l pe domnul Savin dacă a vorbit. Mă puneți pe mine să interpretez o declarație a domnului Savin...

Cosmin Prelipceanu: Sunteți supărat cu domnul Savin, că a plecat?

Florin Iordache: Eu sunt supărat pe toți colegii care nu au rămas în partidul care i-a propulsat în Parlament. Pentru că dacă acești colegi puteau candida independent, puteau candida independent. Toți colegii care au intrat în Parlament împreună cu PSD mi se părea normal să rămână în partidul care i-a promovat în Parlament.

Cosmin Prelipceanu: Ne explicați de ce ați condus dumneavoastră ședința de ieri și nu a condus-o domnul Ciolacu?

Florin Iordache: Pentru că în ședința de birou Permanent al Camerei eu am fost vicepreședintele de serviciu. Am condus și plenul Camerei și... ăăăă... și votul final de la Cameră și declarațiile, deci era săptămâna mea de servici. Asta e singura explicație.

Cosmin Prelipceanu: Cum interpretați declarația domnului Ciolacu, pe care astăzi a nuanțat-o, că PSD nu are majoritate?

Florin Iordache: Majoritatea se vede la vot. Eu vreau să vad dacă cei din Opoziție, și repet, din punctul meu de vedere, la moțiune nu vor avea mai mult de 220 de voturi.

Cosmin Prelipceanu: Deci, Florin Iordache, v-am întrebat cum e că PSD nu are majoritate iar dumneavoastră spuneți ce face Opoziția...

Florin Iordache: Întrebați-l pe domnul Ciolacu ce a vrut să vă spună. Eu declar ce vă spun eu: PSD-ul are în continuare majoritate.

Cosmin Prelipceanu: Domnul Ciolacu a spus că are o veste proastă - că PSD nu are majoritate, și o veste bună – că nu are majoritate nici Opoziția.

Florin Iordache: Auziți, dar de ce nu, colegii dumneavoastră care... în fața cărora a dat declarații... trebuia să îl întrebe pe dânsul. Nu mă puneți pe mine să interpretez declarațiile nu știu cui...

Cosmin Prelipceanu: Bun, dar e adevărat sau fals?

Florin Iordache: Fals!

Moțiunea de cenzură a fost citită, joi dimineața, în plenul reunit al Parlamentului după ce ordinea de zi a ședinței de miercuri a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abținere, iar trei nu au votat.

Ulterior plenului reunit de miercuri, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a afirmat că PSD a pierdut, din punct de vedere matematic, majoritatea în Parlament. Acesta a adăugat că nu înseamnă că opoziția va aduna cele 233 de voturi necesare căderii Guvernului.

Liberalii au anunțat că, în acest context, mizează pe aproximativ 240 de voturi la moțiune. În schimb, premierul Viorica Dăncilă a spus că moțiunea nu va trece.

Dezbaterea și votul moțiunii urmează să aibă loc joia viitoare, într-un plen reunit care va începe la ora 10.00.