Florin Iordache, primele declarații despre plângerea penală împotriva lui Klaus Iohannis

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a declarat că presa va fi anunţată în momentul în care sesizarea la Parchet împotriva şefului statului, cerută în CN al PSD de Liviu Dragnea, „va fi gata şi e scrisă”.

Klaus Iohannis, vizat de o plângere penală / FOTO: Administraţia Prezidenţială

"Când este gata şi e scrisă, vă anunţăm", a spus Florin Iordache, duminică, la plecarea de la Consiliul Naţional al PSD, întrebat despre plângerea penală pentru înaltă trădare ce ar urma să fie formulată împotriva preşedintelui Klaus Iohannis.



Fiind întrebat ce motive ar urma să fie invocate, deputatul PSD a spus că acestea vor fi cuprinse în sesizare.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, la rândul său, pe acelaşi subiect: "Acum am aflat şi eu şi dacă...daţi-i drumul la bandă, vedeţi, afirmaţia are o nuanţă pe care eu am reţinut-o, o ştiţi şi dumneavoastră".



Întrebat cum vede el depunerea unei plângeri penale de înaltă trădare la adresa şefului statului, ministrul Justiţiei a spus: "Eu am auzit în sală ca şi dumneavoastră, atât şi nimic mai mult. (...) Prin urmare, dacă aţi văzut la altcineva un draft, dacă ştiţi mai mult, dacă ştiţi mai multe eu vă repet, în sală am auzit acea afirmaţie şi atât".

Sursa: Agerpres

