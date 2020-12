Formula care se conturează la negocierile pentru guvern: Cîțu premier, Orban președinte la Cameră, USR PLUS primește Senatul

Formula politică ce pare să se contureze după întâlnirea de joi a liderilor PNL, USR PLUS și UDMR, nu îl are pe Ludovic Orban pe postul de prim-ministru. Florin Cîțu este varianta acceptată de USR PLUS și UDMR pentru funcția de premier.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, cei de la USR PLUS și-au comunicat în mod clar preferința pentru Florin Cîțu, deși Ludovic Orban nu a fost încântat de această variantă. El le-a comunicat partenerilor de negocieri că „va discuta la partid” despre acest lucru și va veni cu un răspuns final.

În varianta în care Florin Cîțu ar fi prim-ministru, USR PLUS ar accepta ca poziția de președinte al Camerei Deputaților să îi revină lui Ludovic Orban, însă, pentru această cedare, useriștii cer compensații maxime. Ei vor primi funcția de președinte al Senatului și ministerele avizatoare pe care le doresc.

Si UDMR va primi ministere importante, drept compensație pentru că nu primește niciunul din posturile de președinte în Parlament.

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au reluat, joi, negocierile pentru formarea noului Guvern. Într-o declarație comună, ei au susținut că toate soluțiile sunt pe masă și că fiecare parte și-a exprimat flexibilitatea.